Concentración en Carballo, este miércoles R. Balsa

La comarca de Bergantiños ha sido escenario en la tarde de este miércoles de varias concentraciones de apoyo a Ceuta, secundando la protesta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ponteceso, Laxe, Malpica, Coristanco, Cabana y A Laracha llevaron a cabo sendos actos respaldados por el gobierno municipal. En Carballo, la movilización fue secundada por el PP, pero no por el gobierno del BNG.

Más de un centenar de personas se concentraron en la Praza do Concello de Carballo, donde se vieron banderas de España y se escucharon cánticos de ‘Viva Ceuta, viva España’ y ‘España no se vende’, entre aplausos de los presentes. Entre los participantes se encontraba el PP de Carballo, encabezado por su portavoz, Rubén Lorenzo, y también el senador Luis Santamaría, entre otros.

"O alcalde, onde está?", gritaba una parte de los concentrados en Carballo. Y es que la convocatoria de esta movilización ha sido motivo de discrepancia entre PP y BNG.

Para el portavoz del PP, Rubén Lorenzo, resulta “incomprensible que o Concello permaneza á marxe dun chamamento do municipalismo español” ante la situación de Ceuta. “Carballo debería estar presente, como xa fixo noutras ocasións ante situacións de especial gravidade, e facer chegar aos seus veciños esta mensaxe de solidariedade”, afirma.

Por su parte, los nacionalistas se han negado a participar por el "uso partidista por parte da FEMP, dado que a convocatoria foi realizada directamente e de forma unilateral pola presidenta, María José García-Pelayo". Así lo señala el BNG de la Costa da Morte a través de su portavoz, Xurxo Rodríguez, quien ve en esta convocatoria " unha manobra unilateral do Partido Popular para instrumentalizar a FEMP dentro da campaña antiinmigración que desenvolve xunto a Vox”. El nacionalista añade que se trata “dunha estratexia que procura alimentar a xenofobia e criminalizar a migración aproveitando un drama humano”.

Concentración en A Laracha Manuel Negreira

En Carballo no hubo lectura de manifiesto, pero sí en otros municipios, como Cabana o A Laracha. En el caso larachés, medio centenar de personas se concentraron en la Praza do Concello con una pancarta con el lema ‘A Laracha con Ceuta’. El alcalde, José Manuel López, acompañado por todo el gobierno local, fue el encargado de leer el manifiesto conjunto de los municipios, expresando la solidaridad y "o noso apoio firme e sen fisuras a Ceuta e a todos os ceutís ante a gravísima situación que vive a cidade" desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

Ceuta está afrontando una "presión extraordinaria que pon a proba os seus recursos, os seus servizos públicos e a súa capacidade para manter a normalidade", pero también "pon a proba a España: a capacidade para protexer as nosas fronteiras, garantir a seguridade e defender a integridade do noso territorio", reza el manifiesto.

"Ceuta non está soa. Ceuta, es e serás sempre España", lanzó como mensaje el alcalde larachés, incidiendo en que se trata de una parte irrenunciable de España. "A soberanía de Ceuta non se cuestiona. A integridade territorial de España non se negocia. Nunca", afirmó.

El alcalde larachés, durante la lectura del manifiesto Manuel Negreira

"A fronteira de Ceuta é a nosa fronteira", aseveró el manifiesto, en el que hubo también palabras de reconocimiento para los ceutís, "pola súa serenidade, responsabilidade e solidaridade", así como para todos los profesionales y servidores públicos desplazados en la zona.

Añade el manifiesto que la presión migratoria y la protección de las fronteras requiere una respuesta de Estado y un compromiso firme de la Unión Europea. Por eso, cada municipio pide al Gobierno de España que refuerce los medios en Ceuta, que garantice la seguridad y el control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación. Además, "esiximos o retorno efectivo e con garantías de todos os que entraron ilegalmente no noso país: esa é a única forma de recuperar a normalidade", leyó el regidor larachés.

Concentración delante del Concello de Cabana Cedida

En el resto de la comarca de Bergantiños también se sucedieron las concentraciones delante de las casas consistoriales, encabezadas por los regidores, y se leyó un manifiesto conjunto de todos los concellos incidiendo en que "Ceuta non está soa".