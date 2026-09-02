Las grandes romerías marianas prolongan la temporada estival en la Costa da Morte

Subida de la Virxe dos Milagros de Caión | RAÚL LÓPEZ

Las grandes romerías marianas del mes de septiembre en la Costa da Morte prolongan la temporada estival en la zona, con las principales citas entre el primer fin de semana y el segundo. Así, desde hace varios días son muchos los romeros que llegan a los santuarios de los Milagros de Caión, en A Laracha, y al de A Barca, en Muxía. Este fin de semana también se celebran las fiestas de A Milagrosa, en el barrio carballés del mismo nombre, donde las tradicionales alfombras florales serán el principal atractivo.

En Muxía, precisamente, este jueves comienza la novena, que se prolongará hasta el viernes 11, con oficios de mañana (9.00 horas) y de tarde (19.00 horas). El domingo 13 es el día grande de la romería, que aspira a ser de Interés Turístico Internacional.

En Caión por su parte comienza el sábado 5 la novena (20.30 horas) en la iglesia parroquial, en la víspera de la subida de la Virgen al santuario, que marca el inicio de las celebraciones. Como es habitual, el domingo tendrá lugar la procesión de subida, con misa solemne a su llegada (13.30 horas), donde se aguardan cientos de devotos para presentar sus ofrendas a la Virgen. También habrá misas por la tarde en el santuario cada hora entre las 17.00 y las 20.00, y en la iglesia parroquial serán de mañana, a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas.

Romería de la Barca de Muxía en una edición anterior IG

El 8 de septiembre es el día grande los Milagros, también declarada Festa de Interese Turístico, por lo que el santuario será el epicentro festivo durante toda la jornada, con romeros llegados desde toda la comarca. Habrá misas desde las nueve de la mañana, la solemne será a las 13.00 horas, y por la tarde, desde las 17.00 hasta las 20.00 horas.

Las celebraciones culminarán el domingo 13, cuando tendrá lugar la procesión de bajada de la Virgen a la iglesia parroquial, donde permanecerá hasta el próximo año. Antes de la comitiva, a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas, habrá eucaristía en el exterior del templo, donde se aguardan cientos de fieles.

Esta jornada coincide con el día grande en Muxía, aunque esto no será un impedimentos para que las dos celebraciones sean multitudinarias, confiando en que el tiempo acompañe.

En Carballo por su parte se celebra la fiesta de la Milagrosa este fin de semana, en el barrio del mismo nombre, con actividades de lo más variado, que culminarán el domingo con las tradicionales alfombras florales. Como aperitivo, este jueves se proyectará la película “Rondallas” y este viernes será el pregón “in memoriam” del ilustre vecino José Fraga Serrano, conocido como Che de Bastián, y verbena con la orquesta Fania Show y disco móvil Impacto con dj Bermúdez. Sardiñada, campeonato de “Baixada de Carros de Bólas” y la elaboración de las alfombras serán las principales propuestas del sábado.

Presentación del cartel de las fiestas de A Milagrosa (23) Mar Casal

También en Fisterra honran este sábado a la Virgen del Carmen y el martes 8 es el día grande de la patrona, Santa María das Areas. El viernes 4 comienzan las actividades lúdicas, que se prolongarán hasta el día 8. El lunes 7 tendrá lugar la actuación estelar del grupo A Roda.