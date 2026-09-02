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Diario de Ferrol

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Bergantiños

O Museo de Corme acolle un documental sobre a oposición ao servizo militar obrigatorio

Será o sábado 5 de setembro ás 19.00 horas, dirixo ao público adulto, con entrada libre

Redacción Carballo
02/09/2026 20:02
Vista del Maccmo de Corme
Vista do Maccmo de Corme
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O Museo de Corme acolle a proxección do documental “Crónicas dun Non, Unha historia da resistencia ao Servizo Militar Obrigatorio”, de Fernando Rodríguez Gómez, “Peñaño”.

Será o vindeiro sábado, día 5 de setembro, ás 19.00 horas. A peza audiovisual está concibida para un público adulto e é de balde ata completar o aforo do museo.

A obra narra a resistencia ao Servizo Militar Obrigatorio e está inspirada na propia experiencia de Peñaño a finais dos oitenta, cando se opuxo ao servizo militar obrigatorio e foi encarcerado na prisión militar de Caranza, en Ferrol. Trátase dunha reflexión sobre a resistencia pacífica dos opositores ao servizo militar, que foi abolido oficialmente en España a finais do 2001.

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