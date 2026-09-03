Amplia oferta cultural, deportiva y para “activar” la mente en Ponteceso

Actividades deportivas en Ponteceso IG

El Concello de Ponteceso presenta una ambiciosa programación de actividades para este curso, con dos propuestas principales, las Escuelas Culturales y Deportivas y el programa Activando a Mente, totalmente gratuitas. El Gobierno local destaca el importante número de actividades deportivas y de bienestar social, enfocadas al envejecimiento activo.

En el ámbito cultural y deportivo, el Concello prepara diferentes disciplinas repartidas entre los núcleos de Ponteceso y Corme. Entre el pabellón polideportivo de Ponteceso y el edificio das Escolas la oferta incluye gimnasia rítmica, fútbol sala, gimnasia de mantenimiento, entrenamiento funcional, patinaje, zumba, gimnasia para mayores, danza, teatro, hatha yoga, judo, d'arte, ajedrez y cerámica para adultos.

En Corme los vecinos podrán elegir entre gimnasia para mayores, hatha, yoga, patinaje, futbol sala d´arte.

El 21 de septiembre comenzarán las actividades deportivas para adultos. El plazo de inscripción será entre los días 10 y 17, y se podrá realizar en el departamento de deportes o en la oficina de Corme. El sorteo de las plazas será el 18 de septiembre en el salón de plenos.

Por otra parte, las actividades de las Escolas Deportivas para el público en general comenzará el 5 de octubre, y el plazo de inscripción será entre el 21 y el 25 de septiembre.

Por otra parte, se llevará a cabo el programa Activando a Mente entre los meses de octubre y mayo del próximo año, con diferentes obradoiros enfocados al envejecimiento activo, totalmente gratuitos, que se repartirán por las distintas parroquias. Destacan el de estimulación de la memoria, uso del móvil, macramé, cestería, manualidades, cuero, cocina, bailes de salón, flores y arreglos navideños.

Las actividades empezarán el 5 de octubre, y el plazo de inscripción será del 10 al 17 de septiembre. En este caso será preferiblemente a través de la sede electrónica. Deberá haber un mínimo de 10 personas por actividad.