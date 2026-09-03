Carballo ya está inmerso en el rally Terra de Galicia

Los camiones y servicios ya están instalados en el Rego da Balsa DB

Todo a punto para la segunda edición del Rally Terra de Galicia, que se disputa este sábado en las carreteras y pistas de A Coruña, Arteixo, A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica, Ponteceso y Tordoia. La ciudad de A Coruña será la salida y meta de la competición.

La cita, a celebrar entre este jueves y el sábado, está organizada por el Club Rally Terra de Galicia, con el apoyo de Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), la Federación Galega de Automobilismo (FGA), la Diputación de A Coruña y los concellos por los que transcurre la competición.

De cara a la gran cita (la carrera es el sábado), ya está cerrado el entorno del parque Rego da Balsa de Carballo que desde este jueves se convierte en el centro neurálgico de las asistencias del rally, donde los aficionados pueden disfrutar de cerca del trabajo de los mecánicos de competición sobre los vehículos participantes. Además, el Pazo da Cultura acoge la sede administrativa, donde se llevan a cabo la entrega de documentaciones y verificaciones técnicas, entre otros trámites.

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La prueba tiene un recorrido total de 354,77 quilómetros, de los cuales 104,5 son cronometrados, repartidos en ocho tramos y una superespecial de 2,4 kilómetros en un circuito homologado por la Federación Española de Automovilismo.

La comarca será precisamente escenario este sábado de varios tramos cronometrados. El más corto, de diez kilómetros, comenzará a las 8.46 horas del sábado en Coristanco. Le sigue otro tramo de 11,31 kilómetros entre Malpica y Ponteceso, a partir de las 9.36 horas. El tercer tramo, entre Cerceda y A Laracha, es el más largo, con 19,69 kilómetros y tiene como horario las 15.24 horas. Finalmente, el tramo de Carballo, a partir de las 16.27 horas, consta de 10,13 kilómetros.

El rally, puntuable para el Campionato de España de Rallies de Tierra (CERT), cuenta con 40 equipos inscritos.

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Entre los participantes figuran pilotos de primer nivel como Jorge Cagiao (Recalvi Team, que estrena un Lancia Ypsilon HF Rally2), Iván Ares (Toyota España, con un Toyota GR Yaris Rally2), el andorrano Joan Vinyes (Raposo Motorsport, con un Citroën C3 Rally2), así como el piloto local Iago Caamaño (Escudería A Coruña, con un Ford Fiesta R5) y Juan Carlos Quintana (Escudería Maspalomas, con un Škoda Fabia RS Rally2).

Estarná también el larachés Daniel Remuiñán, con su Skoda Fabia R5 Evo, y los carballeses Alberto Varela, con Hundai i20N Rally2, Maikel Vilariño, con Skoda Fabia R5, Dani Vázquez, con Peugeot 208 3P R5 y Javier Ramilo, con Hundai i20 N5.