José María Alborja: máis de tres décadas de traballo, compromiso e convivencia no IES Eduardo Pondal de Ponteceso
A comunidade educativa despide ao docente con motivo da súa xubilación e agradécelle o traballo realizado no centro onde empezou como alumno
O IES Eduardo Pondal de Ponteceso despide a José María Alborja Fondo, profesor do Departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos, que inicia unha nova etapa coa súa xubilación despois de máis de 34 anos de dedicación ao centro, ao que se incorporou como docente en 1992.
A súa historia co Eduardo Pondal comezou moito antes, xa que Alborja foi tamén alumno do propio instituto, polo que a súa relación co centro atravesa practicamente toda a súa historia: primeiro como estudante e, desde 1992, como profesor, indican dende o centro.
Non é casualidade que a súa traxectoria estea tan ligada á Automoción. A Formación Profesional forma parte da identidade do IES Eduardo Pondal desde os seus primeiros anos. En xuño de 1984 aprobouse por unanimidade a proposta para implantar o 2.º Grao de Administrativo e Automoción para o curso 1984/85, polo que a Automoción leva xa 42 anos formando profesionais en Ponteceso, unha longa tradición da que José María foi protagonista durante máis de tres décadas, tal como subliñan dende o centro educativo.
O instituto lembra que nunha entrevista da revista escolar publicada en 2009 con motivo do 25 aniversario do centro, Alborja recuperaba as súas lembranzas como antigo alumno e profesor do centro. Evocaba aqueles primeiros anos e a súa experiencia como estudante, nun momento no que os medios de comunicación eran escasos e a chegada do novo instituto constituía todo un acontecemento para a localidade. Lembraba tamén a inauguración do centro en 1984 e aquel tempo no que, como contaba con certa retranca, os desprazamentos e as condicións para estudar eran moi diferentes das actuais.
“Pero o máis significativo daquela entrevista foi como xa en 2009, José María non falaba do instituto só desde a nostalxia do antigo alumno, senón coa mirada dun docente comprometido co seu futuro. Preguntado polas posibles melloras para o centro, defendía a necesidade de seguir innovando e mesmo explicaba que estaba a traballar na posibilidade de incorporar enerxías alternativas ao funcionamento diario do instituto, coa implicación de toda a comunidade educativa na xestión dos recursos”, destaca o centro.
A anécdota resume ben a súa maneira de entender a profesión: unha persoa profundamente vinculada ao centro, á Formación Profesional e á innovación, capaz de mirar cara atrás para lembrar os seus anos como alumno pero tamén cara adiante para pensar no instituto que quería deixar ás novas xeracións.
Ao longo destes 34 anos como profesor, José María acompañou a numerosas promocións de estudantes de Automoción e foi testemuña da enorme transformación experimentada pola Formación Profesional: desde aqueles primeiros anos ata a actual oferta, que inclúe ciclos de grao básico, grao medio e grao superior de Automoción, así como novas modalidades de formación dual e especialización. A oferta actual do centro confirma o peso que esta familia profesional segue a ter no Eduardo Pondal.
A súa xubilación supón, polo tanto, moito máis que a despedida dun profesor. “É a despedida de alguén que foi alumno e profesor do mesmo centro, que viviu desde dentro a evolución da Formación Profesional e que forma parte da memoria do IES Eduardo Pondal”, destacan desde o centro.
Para celebrar esta longa traxectoria este venres terán una comida festa de despedida no restaurante Punta del Este de Carballo, coa que a comunidade educativa quere agradecerlle tantos anos de traballo, compromiso e convivencia.