La conselleira de Vivenda y el alcalde de Ponteceso abordan infraestructuras clave para el concello 

La conselleira de Vivenda mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Ponteceso IG

La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato.

En el encuentro, que tuvo lugar en San Caetano (Santiago) y en que también participó la directora territorial de la Consellería en A Coruña, Begoña Freire, la conselleira y el regidor abordaron actuaciones en materia de infraestructuras de interés para este municipio, tal como informan desde la Xunta.

A Xunta sigue así prestando apoyo a los concellos para ejecutar actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la competitividad económica.