Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La conselleira de Vivenda y el alcalde de Ponteceso abordan infraestructuras clave para el concello 

María Martínez Allegue y José Manuel Mato mantuvieron un encuentro de trabajo en Santiago

Redacción Carballo
03/09/2026 19:43
La conselleira de Vivenda mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Ponteceso
La conselleira de Vivenda mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Ponteceso
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato.

En el encuentro, que tuvo lugar en San Caetano (Santiago) y en que también participó la directora territorial de la Consellería en A Coruña, Begoña Freire, la conselleira y el regidor abordaron actuaciones en materia de infraestructuras de interés para este municipio, tal como informan desde la Xunta. 

A Xunta sigue así prestando apoyo a los concellos para ejecutar actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y  reforzar la competitividad económica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Primera sesión de las Xornadas Carballo na Memoria

El patrimonio arqueológico, protagonista de la primera sesión de las Xornadas Carballo na Memoria
redacción carballo
La conselleira de Vivenda mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Ponteceso

La conselleira de Vivenda y el alcalde de Ponteceso abordan infraestructuras clave para el concello
redacción carballo
José María Alborja, segundo pola dereita na fila de adiante, como alumno do centro

José María Alborja: máis de tres décadas de traballo, compromiso e convivencia no IES Eduardo Pondal de Ponteceso
redacción carballo
WhatsApp Image 2026-09-03 at 17.01.38

Carballo ya está inmerso en el rally Terra de Galicia
redacción carballo