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Bergantiños

La Costa da Morte lidera en A Coruña la apuesta por las playas sin humo

Seis concellos de la zona cuentan ya con la categoría de oro de la Rede Galega de Praias sen Fume

A. Pérez Cavolo
04/09/2026 19:26
Representantes de todos los concellos gallegos con Praias sen Fume
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La Costa da Morte se ha convertido en la comarca de la provincia de A Coruña con mayor presencia entre los municipios que han decidido desterrar el tabaco de todas sus playas. Seis concellos de la zona—Corcubión, Laxe, Ponteceso, Cabana, Dumbría y Malpica— cuentan ya con la categoría de oro de la Rede Galega de Praias sen Fume, una distinción reservada a aquellos que han declarado libres de tabaco el 100% de sus arenales.

El peso de la Costa da Morte resulta especialmente significativo dentro de la provincia: casi cuatro de cada diez municipio coruñeses que no permiten fumar en sus arenales están en la zona. Completan la relación provincial Cedeira, Cabanas, Fene, Mañón, Noia, Oleiros, Pontedeume, Rianxo, Valdoviño, Bergondo y Boiro.

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La iniciativa cumple diez años en plena expansión. Lo que comenzó en 2016 con 19 concellos se ha convertido en una red integrada actualmente por 85 municipios gallegos y un total de 249 playas y puertos sin humo, entre ellos 39 arenales fluviales.

De todos ellos, 49 concellos han alcanzado la categoría de oro al extender la iniciativa a la totalidad de sus playas. A Coruña es también la provincia gallega que reúne más municipios con esta distinción, con 18, frente a los 13 de Pontevedra, diez de Lugo y ocho de Ourense.

De la recomendación a las posibles sanciones

El siguiente paso podría ser reforzar el cumplimiento de la prohibición. La Consellería de Sanidade y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) han comenzado a trabajar en el diseño de una normativa común que permita a los concellos regular sanciones en las playas sin humo.

Así lo avanzó este viernes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la entrega de los diplomas de categoría oro celebrada en la playa fluvial de Begonte. La Xunta estudia para ello modelos que ya funcionan en ciudades como Barcelona o San Sebastián y pretende proporcionar mayor seguridad jurídica a los municipios.

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La Rede Galega de Praias sen Fume nació con el objetivo de proteger a los no fumadores, reducir la presencia de residuos asociados al tabaco en los espacios naturales y, especialmente, contribuir a desnormalizar su consumo y el de productos como los vapeadores. La iniciativa ha sido reconocida como Buena Práctica del Sistema Nacional de Salud.

Gómez Caamaño recordó también la reciente aprobación de la Lei de protección da saúde dos menores e prevención de condutas adictivas, que, entre otras medidas, prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores a menores.

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