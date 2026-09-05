Los termómetros rozan los 37 grados en Carballo en una jornada de calor atípico para septiembre

Muchos vecinos se refugiaron en las playas de la zona en la jornada de calor MN

El verano dejó este sábado uno de sus últimos coletazos en la Costa da Morte con una jornada de temperaturas excepcionalmente altas para comienzos de septiembre. El calor se hizo notar especialmente en el interior de la comarca, donde los termómetros se dispararon por encima de los 30 grados y llegaron a rozar los 37 en Carballo.

En concreto, en la estación meteorológica de Rus se registraron 36,5 grados, convirtiéndose en uno de los puntos más calurosos de la jornada en la comarca y en la provincia. Los valores también fueron muy elevados en otras zonas interiores: Coto Muíño (Zas) alcanzó los 35,1 y A Gándara (Vimianzo) llegó a los 34,1, mientras que en Río do Sol (Coristanco) las máximas superaron los 33 grados.

El consumo de agua se mantiene estable en Carballo, pero se triplica en el litoral durante el verano Más información

La situación contrastó notablemente con la registrada en las localidades más próximas al mar, donde la influencia atlántica permitió contener los termómetros. Malpica se quedó en 28,1 grados y Camariñas en 24,6, más de diez grados por debajo de las máximas alcanzadas en algunos puntos del interior.

El episodio llevó además a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en el norte de la comarca, en una jornada marcada por un calor poco habitual a estas alturas del calendario.

Descenso de las temperaturas

El episodio más intenso, sin embargo, tendrá poco recorrido. Para este domingo está previsto un descenso de las temperaturas, aunque el ambiente continuará siendo caluroso y las máximas seguirán siendo elevadas, especialmente en las zonas interiores de Bergantiños y la Costa da Morte.

La Xunta decide mantener la alerta por sequía en el Anllóns y la prealerta en el río Grande, al no ver reflejado todavía el efecto de las lluvias Más información

El cambio será mucho más evidente con el comienzo de la próxima semana. El lunes regresarán las lluvias, poniendo fin a este episodio de calor y devolviendo a la comarca a un escenario meteorológico mucho más propio del avance de septiembre.