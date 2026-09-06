La vuelta al cole de más de 12.000 alumnos en la Costa da Morte llega con varios frentes abiertos

protesta comedor CEIP Bergantiños (6)

Más de 12.000 alumnos volverán este miércoles a las aulas en la Costa da Morte, para afrontar un nuevo curso escolar cuyo inicio, otra vez, tiene varios frentes abiertos: faltas de plaza de comedor, recortes de profesorado y obras sin finalizar.

Según los datos provisionales facilitados por la Consellería de Educación, en los centros educativos de la Costa da Morte hay matriculados para el curso 2026-2027 un total de 12.047 alumnos de todos los niveles. Primaria es la etapa con más alumnado, con 5.089 estudiantes, en tanto que otros 3.830 escolares cursarán ESO, 2.052 estarán en Infantil, 1.063 en Bachillerato y 13 en Educación Especial.

Carballo concentra casi un tercio del alumnado de la comarca, con 3.688 estudiantes entre todas las etapas. A considerable distancia aparecen A Laracha, con 1.331; Cee, con 1.190; y Santa Comba, con 932. Coristanco alcanza los 694, mientras Ponteceso, Cerceda, Vimianzo, Zas y Camariñas se mueven entre los 446 y los 511 estudiantes. En los municipios con menor población escolar las cifras van desde los 325 alumnos de Fisterra hasta los 59 de Dumbría.

Más allá de las números, que mantiene más o menos las matriculaciones de cursos anteriores, la vuelta al cole volverá a ser convulsa en varios centros educativos, siguiendo la tendencia de los últimos años.

El comedor abre el primer conflicto en Carballo

Precisamente en el municipio que reúne a más alumnado se encuentra uno de los principales problemas del comienzo de curso. Un total de 66 alumnos se han quedado sin plaza de comedor entre los colegios Bergantiños y Fogar, una situación que ya ha provocado movilizaciones de las familias y ha llegado al Parlamento gallego.

En el Bergantiños hay 37 escolares en lista de espera para un comedor con capacidad para 150 usuarios, mientras que en el Fogar son 29 para un servicio de 264 plazas. Las familias han reclamado a Educación que adopte medidas para incrementar la capacidad de ambos, planteando desde cambios organizativos hasta el refuerzo de personal o la ampliación de turnos.

Las familias afectadas por la falta de plazas de comedor en el CEIP Bergantiños exigen una solución Más información

El conflicto ha tenido especial repercusión en el CEIP Bergantiños, donde la semana pasada tuvieron lugar las primeras protestas. A la lista de espera se añade la situación de quienes no pudieron solicitar plaza debido a los criterios establecidos por las áreas de influencia. Algunas tienen como centro de referencia el CEIP A Cristina, que carece de comedor y de servicio de madrugadores, lo que complica todavía más sus posibilidades de conciliación. Una de las reclamaciones ha sido admitida a trámite por la Valedora do Pobo.

De seis a cuatro profesores en Baíñas

El segundo frente está en Vimianzo. El CEIP de Baíñas comenzará las clases con cuatro docentes, dos menos que el pasado curso, pese a mantener alrededor de 35 alumnos. La reducción de plantilla supondrá también pasar de tres a dos unidades de Primaria.

El BNG lleva al Parlamento el recorte de profesores en el colegio de Baíñas Más información

La nueva organización hará que los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto compartan una misma aula, mientras quinto y sexto quedarán agrupados en otra. Hasta ahora existían tres grupos: primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto.

La decisión también ha acabado en el Parlamento gallego. El BNG reclama que Educación restituya las dos plazas docentes y suma a esta demanda otra reivindicación del centro: disponer de comedor escolar.

Las obras no terminan con las vacaciones

El comienzo de las clases tampoco supondrá el final de las obras en todos los colegios. Algunos alumnos tendrán que convivir con los trabajos durante el curso, especialmente en Camariñas y Santa Comba.

La Xunta adjudica por más de un millón de euros la reforma integral del colegio O Areal de Camariñas Más información

En el CEIP O Areal continúa una rehabilitación integral que supera el millón de euros y cuyo plazo de ejecución hace inevitable que las actuaciones se prolonguen con las aulas ya ocupadas. Tampoco estará listo para el miércoles el nuevo ascensor del colegio de Ponte do Porto, ni el del CEIP Milladoiro de Malpica.

Las mejoras realizadas durante el verano alcanzan además a numerosos centros de la zona, con actuaciones sobre cubiertas, ventanas, patios, aseos, gimnasios y otras instalaciones. En Cerceda se trabaja en la cubierta del CPI O Cruce, mientras que en Ponteceso las actuaciones en el IES Eduardo Pondal afectan también al tejado de un centro que ha sufrido problemas de entrada de agua.