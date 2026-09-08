Fallece Isabel Regueiro, profesora del IES Alfredo Brañas de Carballo
Maestra de Física y Química, tenía 67 años
Hondo pesar por el fallecimiento de María Isabel Regueiro Fuentes, profesora de Física y Química del instituto Alfredo Brañas de Carballo desde el año 2017. Natural de Montevideo (Uruguay) residía en la parroquia larachesa de Lendo. Tenía 67 años. El sepelio será este miércoles.
El instituto carballés expresa a través de su página web su profundo pesar por esta repentina pérdida. "Non temos palabras para expresar o sentimento da dor que produce o seu falecemento. Unha persoa discreta, amable, xusta, colaboradora,... que tratou ao alumnado con inmenso cariño e respecto. Non só dedicaba a súa docencia á aula, tamén tiña responsabilidades tales como Coordinadora de Convivencia, membro do equipo de Igualdade e Biblioteca e a representante da Muller na Ciencia, entre outras", señala el instituto carballés.
"Activista de pro para que a muller tivera o seu recoñecemento no mundo da ciencia. Nos últimos cursos participou no certame da nena na ciencia que dende o Concello se propoñía no mes de febreiro con alumnas do centro traballando para elo fóra do seu horario lectivo. Tamén dedicouse nos últimos anos en dar a súa experiencia ao alumnado de 1º e 2º da eso de como ela traballou para os servicios policiais de Uruguay e España e como o coñecemento científico era fundamental para a resolución dos casos", añaden.
"Todo o que facía o facía dende o amor que tiña á súa profesión, ao alumnado, aos compañeiros e compañeiras e ao servizo do que lle era encomendado", concluye el instituto carballés.
"Isa, descansa en paz, que a terra te sexa leve. Lembrámoste".