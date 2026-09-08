La Costa da Morte inicia el curso escolar con más de medio centenar de plazas de profesorado sin cubrir

El primer día del pasado curso escolar Archivo

Los más de 12.000 alumnos de la Costa da Morte llamados a regresar este miércoles a las aulas lo harán con 56 vacantes de profesorado todavía pendientes de cubrir en centros de la zona. El listado de sustituciones de la Consellería de Educación mantiene este martes plazas sin adjudicar por bajas médicas, reducciones de jornada, permisos de maternidad, excedencias o interinidades sin sustituto, entre otras causas, algunas de ellas previstas para prácticamente todo el curso.

La situación forma parte de un problema que la CIG-Ensino extiende al conjunto de Galicia. Según los datos recopilados por el sindicato a mediodía de este martes, permanecían pendientes 1.148 vacantes, de las que 649 correspondían a Secundaria y 388 al cuerpo de maestros. Frente a ellas, se habían adjudicado 817 plazas. La organización sindical advierte así de que habrá centros que tendrán que abrir este miércoles y comenzar la actividad lectiva sin contar todavía con todo el personal necesario.

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En la comarca, Santa Comba presenta uno de los mayores volúmenes de plazas pendientes. El IES Terra de Xallas acumula seis: Formación y Orientación Laboral a media jornada por reducción; Mantenimiento de Vehículos, Inglés y Procesos de Gestión Administrativa por bajas médicas; Biología y Geología por una licencia de asuntos propios; y Servicios de Restauración por un permiso de maternidad. A ellas se añaden en el CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza una media plaza de Audición y Lenguaje y otra de Religión, esta última una interinidad sin sustituto, y una plaza de Primaria al 50% en el Pepe de Xan Baña por reducción de jornada.

También destaca Cee, donde el IES Fernando Blanco suma cinco vacantes sin cubrir en los ciclos de formación profesional. Dos son reducciones de jornada, en Mantenimiento de Vehículos y Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica; otras dos corresponden a bajas por enfermedad, en Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y Administración de Empresas; y permanece además pendiente una plaza de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. En el IES Agra de Raíces aparecen otras cuatro: Biología y Geología y Francés por bajas médicas, Filosofía con jornada reducida y Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. A ellas se suma una plaza compartida de Religión de Secundaria con centros de Mazaricos y Fisterra.

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Carballo tampoco inicia el curso con todas sus sustituciones resueltas. El IES Alfredo Brañas tiene tres plazas pendientes: Lengua Castellana y Literatura a jornada reducida y dos bajas médicas de Tecnología y Física y Química. Esta última, para la que se preveía una baja por enfermedad para todo el curso, es la de la profesora Isabel Regueiro, que falleció este martes a sus 67 años.

En el IES Isidro Parga Pondal faltan Física y Química por enfermedad y Lengua Castellana y Literatura por reducción de jornada. El Monte Neme tiene pendientes Tecnología y Francés, ambas por bajas médicas, mientras que el CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo espera un docente de Inglés por licencia de estudios y el Xesús San Luís Romero, uno de Orientación por vacaciones.

En A Laracha, el IES Agra de Leborís concentra cinco vacantes: Orientación y Filosofía por medias interinidades, Tecnología por reducción de jornada, Inglés por una excedencia para el cuidado de un familiar y Organización y Gestión Comercial. El CEIP de Caión tiene pendiente además una plaza de Inglés a jornada reducida sin adjudicar y el Pedrayo, una de Religión por baja médica.

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La falta de profesores afecta igualmente a Camariñas. El IES Pedra da Aguia espera cubrir Orientación Educativa por elecciones y Biología y Geología por enfermedad. En el CEIP de Camelle falta un docente de Inglés por una baja médica prorrogable y el Ponte do Porto tiene pendiente media plaza de Pedagogía Terapéutica. El CEIP O Areal figura además vacante en una plaza compartida de Religión con el CPI Cabo da Area de Laxe.

En Ponteceso, el IES Eduardo Pondal tiene dos puestos pendientes por asignar: Servicios a la Comunidad por una interinidad sin sustituto y Filosofía a jornada reducida. En Cerceda, el CPI O Cruce espera por la adjudicación de una media plaza de Matemáticas, mientras que en Zas está pendiente una plaza de Dibujo por excedencia para el cuidado de un familiar.

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En Fisterra, el CEIP Areouta tiene pendiente por asignar una plaza de Pedagogía Terapéutica por vacaciones, aunque el documento ya advierte de que después enlazará con una baja que continuará durante todo el curso. En Corcubión, el CEIP Praia de Quenxe espera cubrir Pedagogía Terapéutica por enfermedad e Inglés por una excedencia para el cuidado de un familiar, además de participar junto al CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría en otra vacante compartida de Orientación. En Mazaricos falta un docente de Primaria en el CPI da Picota por permiso de maternidad.

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En Muxía hay una baja por enfermedad correspondiente a una plaza compartida de Religión entre los colegios dos Muíños y Virxe da Barca. En Malpica, otra baja médica afecta a una plaza de Orientación compartida entre el CEIP Milladoiro y el Joaquín Rodríguez Otero de Buño.

El listado recoge además varias interinidades sin sustituto de Religión que se reparten entre distintos centros. Una afecta al CEIP San Vicenzo de Vimianzo, la EEI de Carantoña y el CEIP Baíñas; otras aparecen compartidas entre el CPI Alcalde Xosé Pichel y el CRA A Tarandeira, y entre el CEIP de Bormoio-Agualada y ese mismo CRA, en Coristanco. El propio Xosé Pichel tiene además pendiente una plaza de Inglés por enfermedad. En Baíñas figura, asimismo, una plaza de Primaria a jornada reducida por una interinidad sin sustituto, precisamente en un colegio que afronta el nuevo curso con cinco docentes frente a los seis del pasado año y en el que la reducción de plantilla ya había provocado protestas.

Varios frentes abiertos

La falta de sustitutos añade así un nuevo elemento a un comienzo de curso que ya llegaba marcado por diferentes conflictos. Un total de 12.047 estudiantes están matriculados este año en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial en los centros de la Costa da Morte. Carballo concentra 3.688, casi un tercio del total.

A la situación del profesorado se suman las 90 familias que comienzan el curso sin plaza de comedor en los colegios Bergantiños y Fogar de Carballo, así como las obras que continuarán con los alumnos ya en las aulas en distintos centros. Entre ellas se encuentran la rehabilitación integral del CEIP O Areal de Camariñas y actuaciones todavía en marcha en otros colegios de la zona.

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La CIG-Ensino responsabiliza a la Consellería de los retrasos en los llamamientos y asegura que personal sustituto lleva desde el 1 de septiembre pendiente del teléfono. Su secretaria nacional, Laura Arroxo, critica que los docentes dispongan de solo 24 horas para incorporarse una vez adjudicada una vacante y que “moitas veces reciben a chamada ás 3 da tarde e ao día seguinte empezan a traballar sen tempo para organizar sequera como chegar a ese destino”.

El sindicato reclama que los llamamientos se agilicen al máximo para que el alumnado pueda estar atendido desde el primer día y denuncia especialmente el crecimiento de las plazas a media jornada, que considera un factor de precarización.