Sogama presenta una vuelta al cole en clave circular: más verde, eficiente y sostenible

Una de las pasadas actividades formativas de Sogama en reciclaje Cedida

La vuelta al cole ya está aquí. Un nuevo curso no solo supone el regreso a la rutina, sino que también se traduce en nuevos proyectos, nuevos hábitos y nuevos retos para escolares y familias.

Desde Sogama, señalan que equipar a los pequeños supone el primer desafío, pero antes de lanzarse a las compras compulsivas y adquirir cosas que no se van a utilizar, resaltan que resulta necesario tener presentes unas sencillas recomendaciones orientadas a proteger el entorno y, por supuesto, a minimizar el impacto que, para las economías domésticas, trae consigo el mes de septiembre.

Los expertos aconsejan realizar, con carácter previo, una pequeña auditoría inicial en el hogar para identificar lo que tenemos y lo que nos falta: estuches, reglas, compases, tijeras, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores, etc.

Desde Sogama apuntan que si es necesario comprar materiales nuevos, mejor optar por aquellos más sostenibles y duraderos, recargables y con menos químicos. "En este sentido, el comercio local es una excelente oportunidad para activar la economía de nuestros barrios o pueblos, ya que, no solo apoyaremos a nuestras comunidades, sino que contribuiremos a reducir la huella de carbono asociada al transporte", afirma la sociedad gallega del medio ambiente.

Añade que las plataformas de intercambio o de compras de segunda mano constituyen una buena opción para hacerse con libros, uniformes, tablets y calculadoras.

En el caso de los recreos, "conviene dar preferencia a las meriendas saludables y al residuo cero". Esto pasa por descartar los alimentos ultraprocesados con elevado contenido en azúcar y grasas saturadas, y apostar por alternativas más sanas tales como las frutas, frutos secos y bocadillos caseros elaborados con pan de buena calidad.

"Prescindir de los envases de usar y tirar resulta imperativo. Con tal fin, existen opciones tales como los portabocadillos reutilizables y lavables, tuppers de acero inoxidable o vidrio y botellas reutilizables", afirman.

Caminar o pedalear es la mejor forma de desplazarse si el cole está cerca. Si no lo está, el autobús o el coche compartido son los medios más aconsejables, apuntan también desde Sogama.

Más allá de la pequeña revolución que supone regresar a las aulas, la vuelta al cole representa también una oportunidad para educar en valores ambientales. Involucrar a los niños en la preparación del material, enseñarles a clasificar los residuos o hablarles de la importancia del ahorro de agua y energía son acciones que contribuyen de una manera o de otra a formar futuros ciudadanos responsables.