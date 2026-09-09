El BNG impulsará en el Parlamento gallego la demanda de una línea de bus entre Carballo y los centros hospitalarios de A Coruña

Las promotoras de la iniciativa, en la reunión con Oscar Insua y Paulo Ríos Cedida

El BNG impulsará en el Parlamento gallego la demanda de una línea de autobús entre Carballo y los centros hospitalarios de A Coruña, adaptada a los tres turnos de trabajo. Los diputados nacionalistas Oscar Insua y Paulo Ríos recibieron este martes en Santiago a Ángela Facal y Paula Seoane, promotoras de la iniciativa.

La formación nacionalista señala que son más de 300 los empleados públicos que trabajan en los centros hospitalarios coruñeses y que manifiestan su interés en utilizar el autobús, en caso de crearse la ruta.

Facal y Seoane explicaron detalladamente las razones de esta iniciativa, que no es nueva, pues ya en 2023 solicitaran a la Xunta una solución, pero la respuesta entonces fue que los servicios existentes eran suficientes.

Oscar Insua considera que "é unha demanda xusta, razoable e viable, e xa debera estar contemplada nun plan", argumentando que la ley 9/2025 de movilidad sostenible, aprobada el año pasado, establece que en los centros de trabajo con más de 200 personas o cien por turno, deben disponer de planes de movilidad. "Parece que a Xunta non fixo os seus propios deberes", afirmó.

Insua añadió que “hai moito tempo que vimos denunciando os problemas existentes no transporte público nas dúas comarcas, que nin se adapta aos horarios laborais dos que traballan nas cidades, nin se adapta aos usuarios e doentes que teñen que acudir diariamente aos centros sanitarios á Coruña, polo que a maioría da veciñanza teñen que acudir no seu vehículo particular, pagando as peaxes da autovía, e cada día con menos aparcamentos na cidade. É lamentable”.