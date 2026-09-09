La Coral Polifónica de Bergantiños actuó en el Bicentenario del nacimiento de Marcial del Adalid

Actuacion de la Coral Polifonica de Bergantiños Cedida

La Coral Polifónica de Bergantiños (Carballo) actuó este miércoles en el Teatro Colón de A Coruña, en el primero de los dos conciertos organizados por la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) con motivo del bicentenario del nacimiento del compositor Marcial del Adalid, figura clave del Rexurdimento y de la identidad musical gallega.

Los conciertos, bajo el título 'Bicentenario Marcial del Adalid. A memoria cantada. 1826-2026', corren a cargo de las corales que poseen la Medalla Marcial del Adalid. En este primer concierto actuaron, junto a la coral carballesa, Cantigas e Agarimos (Santiago), Coral Polifónica El Eco (A Coruña) y el Real Coro Toxos e Froles (Ferrol).

Este jueves será el segundo de los recitales, a cargo de la Coral De Ruada (Ourense), la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, el Coro Galego Cántigas da Terra (A Coruña) y la Coral Polifónica Follas Novas (A Coruña).

Según explica la Ragba, el encuentro reivindica el papel de los coros como memoria colectiva desde el siglo XIX hasta hoy, a la vez que reafirma el compromiso de Galicia con la excelencia artística. Por ello, se invita al público a asistir a una cita que es gratuita hasta completar aforo.

“A súa participación non é só un acto de homenaxe ao Mestre Adalid, senón unha mostra da vitalidade e o prestixio do noso patrimonio sonoro. Dous séculos despois do nacemento de Adalid, estas agrupacións seguen proxectando a sensibilidade dun compositor que soubo irmandar a vangarda europea coa raíz popular", apunta la Academia.

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Ao reunir a estas oito corais, non só celebramos o pasado, senón que reafirmamos o compromiso de Galicia coa excelencia artística e a preservación da súa memoria colectiva", añade.

Estos conciertos se llevan a cabo gracias a la colaboración desinteresada de las corales y el auspicio del Concello de A Coruña.