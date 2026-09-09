Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Coral Polifónica de Bergantiños actuó en el Bicentenario del nacimiento de Marcial del Adalid

En el  Teatro Colón de A Coruña, dentro de los conciertos organizados por la Real Academia Galega de Belas Artes 

Redacción Carballo
09/09/2026 21:16
Actuacion Coral Polifonica de Bergantiños (1)
Actuacion de la Coral Polifonica de Bergantiños
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Coral Polifónica de Bergantiños (Carballo) actuó este miércoles en el Teatro Colón de A Coruña, en el primero de los dos conciertos organizados por la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) con motivo del bicentenario del nacimiento del compositor Marcial del Adalid, figura clave del Rexurdimento y de la identidad musical gallega. 

Los conciertos, bajo el título 'Bicentenario Marcial del Adalid. A memoria cantada. 1826-2026', corren a cargo de las corales que poseen la Medalla Marcial del Adalid. En este primer concierto actuaron, junto a la coral carballesa, Cantigas e Agarimos (Santiago), Coral Polifónica El Eco (A Coruña)  y el Real Coro Toxos e Froles (Ferrol). 

Este jueves será el segundo de los recitales, a cargo de la Coral De Ruada (Ourense), la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, el Coro Galego Cántigas da Terra (A Coruña) y la Coral Polifónica Follas Novas (A Coruña).

Según explica la Ragba, el encuentro reivindica el papel de los coros como memoria colectiva desde el siglo XIX hasta hoy, a la vez que reafirma el compromiso de Galicia con la excelencia artística. Por ello, se invita al público a asistir a una cita que es gratuita hasta completar aforo.

A súa participación non é só un acto de homenaxe ao Mestre Adalid, senón unha mostra da vitalidade e o prestixio do noso patrimonio sonoro. Dous séculos despois do nacemento de Adalid, estas agrupacións seguen proxectando a sensibilidade dun compositor que soubo irmandar a vangarda europea coa raíz popular", apunta la Academia.

"

Ao reunir a estas oito corais, non só celebramos o pasado, senón que reafirmamos o compromiso de Galicia coa excelencia artística e a preservación da súa memoria colectiva", añade.

Estos conciertos se llevan a cabo gracias a la colaboración desinteresada de las corales y el auspicio del Concello de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

CaixaProinfancia

CaixaProinfancia apoya a 110 escolares vulnerables para afrontar el nuevo curso
Redacción
Actuacion Coral Polifonica de Bergantiños (1)

La Coral Polifónica de Bergantiños actuó en el Bicentenario del nacimiento de Marcial del Adalid
redacción carballo
Actuacion Coral Polifonica de Bergantiños (2)

La Coral Polifónica Bergantiños triunfa en el homenaje a Marcial del Adalid en A Coruña
redacción carballo
IMG-20260908-WA0010

El BNG impulsará en el Parlamento gallego la demanda de una línea de bus entre Carballo y los centros hospitalarios de A Coruña
redacción carballo