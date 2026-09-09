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Diario de Ferrol

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Bergantiños

La oposición de Coristanco denuncia la convocatoria de un pleno a las nueve de la mañana

PSOE y BNG critican que es en horario laboral

Redacción Carballo
09/09/2026 18:49
La oposición se abstuvo y las cuentas salieron adelante con los votos a favor del grupo de gobierno
En primer plano, los portavoces de BNG y PSOE de Coristanco, en un pasado pleno
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La oposición de Coristanco denuncia a través de un comunicado la convocatoria de un pleno extraordinario a las 9.00 horas, en pleno horario laboral. Tanto BNG como PSOE afirman que el Gobierno local "sabe perfectamente que la mayoría de las personas no pueden asistir a esa hora por trabajo", pese a lo cual "opta por un horario que esconde más de lo que pretende resolver".

Nacionalistas y socialistas manifiestan su "profundo malestar" por esta convocatoria "realizada sin justificación suficiente y con escasa antelación", lo que entienden que supone "un obstáculo a la transparencia y a la participación ciudadana".

Desde el PSOE, su portavoz, José Manuel Pérez Abelenda, afirma que “fixar unha sesión extraordinaria a primeira hora da mañá, en pleno horario laboral, non responde ao interese xeral, senón a unha forma de limitar o debate público e reducir a visibilidade das decisións que se pretenden adoptar”.

A su vez, el portavoz del BNG, Enrique Serra, exige al gobierno local que rectifique y que “de agora en diante, garanta que as convocatorias plenarias —ordinarias ou extraordinarias— se realicen en horarios respectuosos coa participación democrática, facilitando que a veciñanza poida seguir e fiscalizar a actividade municipal”.

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