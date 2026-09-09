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Bergantiños

Malpica abre el plazo de inscripción para las Escolas Deportivas e Culturais del nuevo curso 

Las actividades incluyen propuestas como patinaje, atletismo, gimnasia rítmica, multideporte, judo, arte, animación teatral, robótica, cuero y macramé 

Redacción Carballo
09/09/2026 20:26
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El Concello de Malpica pone en marcha la programación de las Escolas Deportivas e Culturais para el nuevo curso, una oferta pensada para favorecer la práctica deportiva, la creatividad y el aprendizaje entre la ciudadanía.

El plazo de anotación se abre este jueves día 10. Las actividades comenzarán a partir del 1 de octubre.

Dentro de las Escolas Deportivas se incluye patinaje, atletismo, gimnasia rítmica, multideporte y judo, con grupos organizados según las edades y diferentes horarios en el pabellón de Malpica y en el CEIP Joaquín Rodríguez Otero de Buño.

La programación cultural incorpora arte, animación teatral, robótica, cuero y macramé, con propuestas para niños, jóvenes y adultos.

Las actividades tendrán como escenario el Centro Cívico de Malpica, el CEIP Joaquín Rodríguez Otero y en la Casa da Cultura de Seaia. 

La oferta se completa con el programa de actividades deportivas para adultos, que incluye gimnasia terapéutica para mayores de 50 años, yoga, pilates y zumba, con grupos tanto en Malpica como en Buño.

Desde el Concello destacan el carácter diverso e intergeneracional de la programación. Las personas interesadas pueden dirigirse al departamento de Deportes o a las oficinas generales del Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, o llamar al 981 720 001.

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