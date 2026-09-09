Malpica se prepara para la novena edición de su carrera pedestre, a celebrar el 26 de septiembre

La presentación de la cita se realizó este verano Cedida

Se acerca la novena edición de la Carreira Pedestre Concello de Malpica, que tendrá lugar el 26 de septiembre. Las inscripciones siguen abiertas en la plataforma www.championchipnorte.com.

La cita contará con dos distancias: 10K y 2 kilómetros, además de las pruebas para las categorías de base. Una vez más, la carrera tendrá un fin solidario, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.