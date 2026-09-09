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Bergantiños

Malpica se prepara para la novena edición de su carrera pedestre, a celebrar el 26 de septiembre

Las inscripciones siguen abiertas en la plataforma www.championchipnorte.com.

Redacción Carballo
09/09/2026 19:14
El acto de presentación de la prueba contó con la presencia del alcalde, Eduardo Parga, y de la concejala Noelia Freijeiro
La presentación de la cita se realizó este verano
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Se acerca la novena edición de la Carreira Pedestre Concello de Malpica, que tendrá lugar el 26 de septiembre. Las inscripciones siguen abiertas en la plataforma www.championchipnorte.com.

La cita contará con dos distancias: 10K y 2 kilómetros, además de las pruebas para las categorías de base. Una vez más, la carrera tendrá un fin solidario, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

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