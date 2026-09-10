El Anllóns sigue en alerta por escasez de agua

Estado del río Anllóns a su paso por Carballo Mar Casal

La falta de agua sigue afectando a buena parte de la Costa da Morte pese a las lluvias registradas en las últimas semanas. La Xunta mantiene la alerta por escasez en el sistema del río Anllóns, que afecta a diez municipios de la comarca, mientras que la cuenca del río Grande, en Camariñas, continúa en prealerta. Santa Comba permanece también en este último escenario por el río Tambre.

La Oficina Técnica da Seca acordó este jueves mantener estos niveles después de analizar la evolución de los caudales, las reservas y los datos meteorológicos. Las precipitaciones de la última semana de agosto permitieron una recuperación puntual de algunos ríos y convirtieron el mes en muy húmedo respecto a la serie histórica, pero no fueron suficientes para producir una mejora significativa de las reservas hídricas ni para desactivar los escenarios de escasez.

La situación más delicada continúa correspondiendo al Anllóns y la Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo, donde se mantiene la alerta, el segundo nivel más alto contemplado por el Plan da Seca de Galicia-Costa, únicamente por debajo de la emergencia.

Dentro del ámbito de la Costa da Morte están afectados Cabana, Carballo, Cerceda, Coristanco, A Laracha, Malpica, Ponteceso y Zas. La unidad del Anllóns incluye además Arteixo, Culleredo y Tordoia.

La alerta supone intensificar el seguimiento de los recursos disponibles y contempla medidas para reducir consumos no esenciales. Entre las posibilidades previstas se encuentran limitar usos como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines y, si la situación llegase a hacerlo necesario, aplicar cortes puntuales de suministro.

Un escalón por debajo se mantiene la cuenca del río Grande, en prealerta desde el pasado 11 de agosto. Esta situación afecta territorialmente a Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo. El escenario implica un seguimiento intensivo de la meteorología y de los niveles de los ríos y embalses, además de medidas de concienciación para reducir el consumo y la recomendación a los concellos de minimizar los gastos públicos de agua que no resulten esenciales.

Santa Comba y Mazaricos también continúa incluida entre los municipios en prealerta, aunque en su caso dentro de la unidad territorial formada por el río Tambre y la ría de Muros y Noia. La Xunta precisa que la incidencia real de la prealerta no es idéntica en todos los municipios incluidos territorialmente, ya que depende de la procedencia del agua utilizada por cada sistema municipal de abastecimiento.

Las perspectivas inmediatas tampoco permiten prever una recuperación sustancial. Los técnicos apuntan a un predominio anticiclónico y un aumento de las temperaturas durante los próximos días, sin previsión de precipitaciones a corto plazo.

En el conjunto de Galicia-Costa, los embalses destinados al abastecimiento se encuentran al 58,18% de su capacidad, unos once puntos por debajo del nivel que registraban en estas mismas fechas del año pasado. La Xunta mantendrá el seguimiento periódico para adaptar las medidas a la evolución de los caudales y las reservas.