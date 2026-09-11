El Aquapark de Cerceda recibió 131.000 visitas durante el verano

Vista de las instalaciones del Aquapark de Cerceda Cedida

El Aquapark de Cerceda acaba de cerrar la temporada, en la que ha recibido a 131.000 usuarios. Las instalaciones del parque acuático abrían entre el 10 de junio y el pasado domingo 6 de septiembre.

En su 26ª temporada en activo, el Aquapark que gestiona el Concello de Cerceda ha recibido unos cinco mil visitantes menos que en 2025. No obstante, las cifras son muy positivas teniendo en cuenta que llovió en una de las semanas que tendría que ser la más fuerte del verano, según explican desde el propio parque acuático.

En general fue un verano de buen tiempo, pero la mayor parte de las mañanas estaba cubierto, lo que ha afectado al parque acuático, ya que la gente programa su visita en función de cómo amanece.

"En general estamos muy contentos de la temporada y contentos de nuestros clientes que son fieles y muy buenos", afirman desde el Aquapark.

La entrada diaria de usuarios ha sido muy regular, "haciendo que todo fuera más ameno", explican. Solo se produjo una afluencia muy fuerte en dos días: el 28 de julio y el 18 de agosto.

Se da la circunstancia de que los días de mayor afluencia fueron un martes, algo que sucede siempre cuando el tiempo acompaña. "Siempre martes; no sabemos el porqué pero es siempre, si hace bueno, el día de más gente de la semana", señalan.

"Esperemos que el año que viene, como ya vamos a tener en funcionamiento las placas solares, esos grados que le aumentemos al agua hagan que la gente se sienta más cómoda", anuncian desde el Aquapark.