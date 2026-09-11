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Bergantiños

La Policía Local de Coristanco cuenta con un nuevo coche patrulla

Sustituye a un vehículo con más de 23 años de antigüedad

Redacción Carballo
11/09/2026 13:28
CORISTANCO - Coristanco incorpora un novo vehículo patrulla para a Policía Local
Nuevo vehículo policial
Cedida
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La Policía Local de Coristanco cuenta con un nuevo vehículo patrulla que reemplaza al anterior, que contaba con más de 23 años de servicio.

El Concello señala que esta incorporación responde al objetivo de modernizar y mejorar los medios de la Policía Local y ofrecer "un coche más moderno, seguro, fiable y eficiente".

El nuevo vehículo SUV incorpora la insignia ambiental ECO, permitiendo reducir los costes de mantenimiento y consumo energético. El gobierno local destaca que la renovación del coche patrulla responde a una "necesidad real y pendiente" y se suma a las actuaciones realizadas para reforzar el departamento de la Policía Local, con la reciente incorporación de un nuevo agente y la previsión de seguir cubriendo las plazas vacantes en los próximos presupuestos.

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