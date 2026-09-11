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Bergantiños

Subvenciones provinciales para los festivales Carballo Interplay, Carballeira de Zas, Fouciño y Rueiros da Vila de Caión

En toda la provincia son casi setenta los beneficiarios

Redacción Carballo
11/09/2026 20:19
Natividade González
Natividade González
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El departamento de Cultura de la Diputación de A Coruña ha hecho pública la resolución definitiva de su programa de subvenciones para el apoyo al desarrollo de festivales en la provincia. 

A través de esta línea de financiación, la administración provincial moviliza este año un importe de 1,4 millones de euros, destinados a apoyar 69 festivales promovidos tanto por ayuntamientos y entidades como empresas y profesionales. 

La diputada de Cultura, Natividade González, asegura, en un comunicado, que los festivales son "motores culturales, sociales y económicos" en la provincia. 

En la Costa da Morte, los beneficiarios son Carballo Interplay, con 43.083,60 euros; la Carballeira de Zas, con 29.000 euros; Rueiros da Vila, de Caión (A Laracha), con 6.600 euros; y los Premios Fouciño de Baio (Zas), con 4.750 euros.

Otros festivales de la provincia que recibirán ayuda son también Curtocircuíto, Cineuropa, Jazz Noia, Noites de Jazz Rianxo, Chanfaina Lab, Castelo Conta, Festórreo, Olloboi, Sisons y Castelo Rock.

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