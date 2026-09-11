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Bergantiños

Últimos días para anotarse en la carrera Dolmen de Dombate de Cabana

El día 16 remata el plazo para hacerlo y la prueba se disputará el 19 de septiembre

Redacción Carballo
11/09/2026 20:30
Una edición anterior de la carrera de Cabana
Una edición anterior de la carrera de Cabana
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Recta final del plazo de inscrición para participar en la XI Carreira Popular Dolmen de Dombate, que se celebrará el día 19 de septiembre en Cabana de Bergantiños. El último día para anotarse será el día 16 a través de www.championchipnorte.com, de forma gratuita. 

La prueba ofrece diferentes distancias y categorías para todas las edades, desde 300 metros de la categoría pitufo/biberón hasta los 10 kilómetros de la carrera absoluta.

La cita, integrada en el XII Circuíto Provincial de Carreiras Populares de la Deputación de A Coruña, combina deporte, naturaleza y patrimonio en un entorno único, junto al dolmen Dombate.

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