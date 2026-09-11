Últimos días para anotarse en la carrera Dolmen de Dombate de Cabana

Una edición anterior de la carrera de Cabana IG

Recta final del plazo de inscrición para participar en la XI Carreira Popular Dolmen de Dombate, que se celebrará el día 19 de septiembre en Cabana de Bergantiños. El último día para anotarse será el día 16 a través de www.championchipnorte.com, de forma gratuita.

La prueba ofrece diferentes distancias y categorías para todas las edades, desde 300 metros de la categoría pitufo/biberón hasta los 10 kilómetros de la carrera absoluta.

La cita, integrada en el XII Circuíto Provincial de Carreiras Populares de la Deputación de A Coruña, combina deporte, naturaleza y patrimonio en un entorno único, junto al dolmen Dombate.