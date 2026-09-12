Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Dos heridos tras salirse de la vía y acabar su coche sobre el tejado de un alpendre en Arteixo

Bomberos de Carballo y Protección Civil de A Laracha, entre los medios desplazados

Redacción Carballo
12/09/2026 16:38
Emergencias 112
Emergencias 112
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Dos personas han resultado heridas este sábado tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y terminar sobre el tejado del alpendre de una vivienda en el kilómetro 4 de la carretera DP-0513, en el municipio coruñés de Arteixo.

En concreto, el 112 Galicia ha detallado que el vehículo se salió de la calzada y atravesó una zona de fincas antes de recorrer varios metros por el aire y colisionar contra el tejado. Fue un particular quien contactó con el 112 Galicia para alertar de lo sucedido.

En la intervención han participado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Carballo, el Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo, voluntarios de Protección Civil de A Laracha y personal del servicio de mantenimiento de la vía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande

La bajada de la Virgen culmina los Milagres de Caión este domingo
redacción carballo
quintana. Ã¡rbol caÃ­do en la calle Barcelona

Un hombre resulta herido tras caerle un árbol encima en la calle Barcelona, en A Coruña
Dani Sánchez
Emergencias 112

Dos heridos tras salirse de la vía y acabar su coche sobre el tejado de un alpendre en Arteixo
redacción carballo
Una edición anterior de la carrera de Cabana

Últimos días para anotarse en la carrera Dolmen de Dombate de Cabana
redacción carballo