Investigadores de Panamá y Perú conocerán el programa de apicultura de Fonteboa, en Coristanco

Una cata de miel en el centro Fonteboa de Coristanco IG

Un grupo de 8 investigadores de Panamá y Perú estarán durante las dos próximas semanas en Galicia, del lunes 14 al viernes 25 para conocer experiencias de apicultura. En la primera semana abordarán temas de innovación tecnológica, genética apícola y la integración de la actividad apícola a las diferentes realidades territoriales de Galicia.

Y en la segunda pondrán el foco en cuestiones de la calidad de mieles, análisis sensorial y sostenibilidad socioeconómica del emprendimiento apícola, con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela. Se desplazan a Galicia para fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias con investigadores, técnicos y apicultores para asimilar procedimientos susceptibles de ser adaptados e implementados en los ecosistemas tropicales, además de fortalecer los lazos de cooperación institucional para eventuales colaboraciones de transferencia futura.

El proyecto “Desarrollo sostenible de las comunidades costeras a través de la apicultura climáticamente inteligente en ecosistemas de manglar” busca promover un modelo innovador que integre la apicultura, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades costeras en Perú y Panamá, a través del establecimiento de apiarios, el fortalecimiento de capacidades, la investigación científica, la incorporación de tecnologías de monitoreo de las colmenas y la diversificación de productos de la colmena.

La primera jornada el lunes 14 se desarrollará en el Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa para conocer la iniciativa del Cicapis (Centro de de Investigación, Capacitación y Promoción Apícola) y las actividades que se desarrollan en el mismo, todo ello de la mano de Carlos de Castro, coordinador del Cicapis y apicultor profesional.

Al mismo tiempo tendrán oportunidad de exponer a los estudiantes del CFGS de Paisajismo y Medio Rural los objetivos de su estancia en Galicia. Y por la tarde participarán con alumnos y apicultores en actividades prácticas: extracción de miel, mecanismos para la defensa frente a la Vespa velutina y las medidas aplicadas para el control de la varroa, así como otros manejos de la colmena.

El martes 14, los investigadores de desplazarán a Sergude, sede de la Indicación Xeográfica Protegida Miel de Galicia. En los próximos días viajarán a Outeiro de Rei y Ourense para continuar con su programa. La segunda semana centrarán sus estudios en las instalaciones de la Universidade de Santiago.