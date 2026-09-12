La bajada de la Virgen culmina los Milagres de Caión este domingo 

La lluvia empañó la celebración de la romería, aunque cientos de personas acudieron a honrar a la Virxe dos Milagres en su día grande Mar Casal

La romería de los Milagres de Caión culmina este domingo con la tradicional procesión de bajada desde el santuario hasta la iglesia parroquial. El buen tiempo animará la jornada festiva, sobre todo al verse deslucido el día grande el pasado 8 de septiembre por la lluvia.

En el santuario habrá misas por la mañana, a las 10.00 y 11.00 horas, continuando a las 12.00 con la solemne. Al finalizar la eucaristía comienza la bajada hasta el templo y a su llegada a la plaza, a las 13.30 horas, se oficiará una nueva misa. La agrupación musical de Abegondo será la encargada de acompañar a la comitiva durante su bajada a la iglesia. También habrá sesión vermú con el grupo Alaska.

Por la tarde continuarán los oficios religiosos, con misas a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Culminan así los Milagres de Caión que arrancaban el pasado 6 de septiembre con la subida de la Virgen al santuario, en un acto multitudinario. Durante estos días cientos de romeros llegaron al santuario, y se espera que sean muchos lo que lo hagan durante la jornada dominical.