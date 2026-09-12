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Bergantiños

Ponteceso llevará al núcleo de Bardaio el servicio de abastecimiento de agua antes de fin de año

El presupuesto de estas actuaciones asciende a 130.000 euros 

Redacción Carballo
12/09/2026 19:49
Obras en el municipio de Ponteceso
Obras en el núcleo de Bardaio, en el municipio de Ponteceso
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El Concello de Ponteceso está ejecutando la red de abastecimiento de agua en Bardaio, en la parroquia de San Martiño de Cores, con un presupuesto de 130.000 euros. Se trata de una obra muy demandada por los vecinos, puesto que dependen de los pozos privados y traídas de agua vecinales para el abastecimiento.   

La actuación permitirá conectar esta red con la ya existente en el núcleo de Figueiroa. la obra se lleva a cabo gracias a la cooperación entre el  Concello de Ponteceso y la Diputación de A Coruña, a través  del POS+ (Plan Único de Concellos). El plazo de ejecución es de tres meses, por lo el Concello confirma que estará lista antes de que finalice el año. 

El alcalde, José Manuel Mato afirma que "estas obras veñen confirmar a aposta do goberno local por levar servizos públicos de calidade a todas as parroquias do concello. Temos a vontade de mellorar estes servizos e de executalos alí onde non existan, como é o caso de Bardaio». 

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