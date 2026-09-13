La devoción mariana se impuso al sol y al calor en las romerías de Os Milagres y A Barca

Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (18) Raúl López Molina

La devoción mariana se impuso al sol y al calor en las dos grandes romerías de la Costa da Morte: Os Milagros de Caión (A Laracha) y A Barca de Muxía. En una jornada más propia del mes de agosto que de mediados de septiembre, donde los termómetros superaron los 30 grados, volvió a quedar claro que la fe mueve montañas, con celebraciones multitudinarias en los dos casos.

Además, los romeros continuaron llegando a las dos villas marineras durante toda la jornada, a pesar del intenso calor, aunque también fueron muchos los que aprovecharon las primeras horas de la mañana para llegar a los respectivos santuarios evitando las horas centrales del día. El santuario dos Milagres de Caión fue un hervidero de gente durante toda la mañana y la misma carpa que el día grande de la Virgen sirvió para resguardarse de la lluvia, ayer se aprovechaba para buscar una sombra mientras se celebraban las misas.

Los fieles llegados desde diferentes lugares de la comarca, del área coruñesa, la capital herculina e incluso de otros puntos diferentes de Galicia, presentaban sus respetos a la Virgen, tanto para pedir su intersección como para agradecerle sus favores. Cabezas de cera, cuerpos enteros, brazos, piernas, grandes velones... Son las principales ofrendas a la Santa que exhiben los fieles y repiten todos los años.

Al rematar la misa solemne se inició la procesión de bajada hasta la plaza. Bajo un sol de justicia, los fieles siguieron atentos el recorrido hasta el centro del pueblo, donde se ofició otra misa cantada por Irma Macías y Luis Pinto. Para amenizar la procesión contaron con la agrupación musical de Abegondo. La bajada de la Virgen desde el santuario culmina la celebración de Os Milagres, que arrancaba el domingo anterior con el camino inverso de subida.

Multitudinaria romería da Barca de Muxía IG

En el santuario da Virxen da Barca de Muxía se vivía una estampa similar. Fe, devoción y pasión a raudales en el día grande de la fiesta. Los devotos se concentraron en el exterior del templo para participar en la misa de campaña mientras trataban de combatir las altas temperaturas. “Que día tan hermoso para celebrar a nuestra señora madre la Virgen en esta advocación tan querida de la Virgen de la Barca”, proclamaba el párroco en la homilía.

Al rematar, se celebró la tradicional procesión hasta el puerta, con la traca más grande de Galicia. La Pedra de Abalar y de Os Cadrís volvieron a centrar la atención de los fieles. La fiesta acaba hoy con la vuelta de la imagen al templo.