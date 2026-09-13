Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Llegan las castañas a las ferias en la recta final del verano

Carballo y Cee vivieron unos feriales con calor y llegada de nuevos productos

Redacción Carballo
13/09/2026 18:16
Feria de Carballo este domingo (4)
Una de las vendedoras de la feria de Carballo, este domingo con castañas
M.N.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Carballo y Cee celebraron este domingo sus ferias dominicales en una jornada de calor y condicionada también por las fiestas, al coincidir con A Barca de Muxía, A Barquiña de Ponteceso y el cierre de Os Milagres de Caión.

En esta recta final de la estación estival, es tiempo de recepción de nuevos frutos, como las primeras castañas, con precios que en Carballo oscilaron entre los 3 y los 5 euros el kilo. 

También destacan los higos migueleses, brevas, pexegos, ciruelas, manzanas, membrillos y peras, con precios oscilantes entre uno y dos euros el kilo.  Las nueces nuevas se vendían entre 5 y 6,5 euros, en tanto que otros productos, como el maracuyá, iba a diez euros.

A su vez, las alubias nuevas tipo fabada cotizan a 10 y 12 euros en grano y la mitad en vaina, en tanto que la redonda iba a 5 euros. 

El kilo de cebollas se despachó a unos dos euros y las ristras, según tamaño, en tanto que los ajos cotizaban entre 7 y 12 euros. Cabe resaltar la oferta de cebollas y ajos procedentes de Mens, Barizo y Seiruga, en Malpica.

 Las siempre demandadas nabizas se despachaban entre 2 y 3 euros el manojo; la pieza de repollo, desde dos euros el kilo. Las judías, verdes, amarillas, redondas y planas iban entre 4 y 5 euros el kilo, y variedades de tomates entre 2 y 6 euros. 

A su vez, los huevos camperos, siempre con gran demanda, iban entre 5 y 6,5 euros. Los botes de miel, a 10 y 12 euros; y variedades de quesos artesano desde 8 a 12 euros, y por kilo a 9 a 10 euros. 

Feria de Carballo este domingo (6)
Puesto de quesos en el ferial carballés
M. Negreira

Muy buen ambiente en la feria de Cee, con 60 puestos ambulantes, según fuentes municipales, en una cita influenciada por la romería de A Barca de Muxía. Mucha gente de visita y buena cantidad constante de peregrinos de la ruta Muxía-Fisterra, además de excursiones. 

El comercio local funcionaba por la vuelta al cole, además de la hostelería, a la vez que la plaza de abastos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bajada de la Virxe de Os Milagres de Caión (18)

La devoción mariana se impuso al sol y al calor en las romerías de Os Milagres y A Barca
redacción carballo
Feria de Carballo este domingo (4)

Llegan las castañas a las ferias en la recta final del verano
redacción carballo
Baile de mayores en Carballo este domingo

Nueva tarde de baile, el domingo en Carballo
redacción carballo
El ideal gallego

Investigadores de Panamá y Perú conocerán el programa de apicultura de Fonteboa, en Coristanco
redacción carballo