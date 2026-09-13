Llegan las castañas a las ferias en la recta final del verano

Una de las vendedoras de la feria de Carballo, este domingo con castañas M.N.

Carballo y Cee celebraron este domingo sus ferias dominicales en una jornada de calor y condicionada también por las fiestas, al coincidir con A Barca de Muxía, A Barquiña de Ponteceso y el cierre de Os Milagres de Caión.

En esta recta final de la estación estival, es tiempo de recepción de nuevos frutos, como las primeras castañas, con precios que en Carballo oscilaron entre los 3 y los 5 euros el kilo.

También destacan los higos migueleses, brevas, pexegos, ciruelas, manzanas, membrillos y peras, con precios oscilantes entre uno y dos euros el kilo. Las nueces nuevas se vendían entre 5 y 6,5 euros, en tanto que otros productos, como el maracuyá, iba a diez euros.

A su vez, las alubias nuevas tipo fabada cotizan a 10 y 12 euros en grano y la mitad en vaina, en tanto que la redonda iba a 5 euros.

El kilo de cebollas se despachó a unos dos euros y las ristras, según tamaño, en tanto que los ajos cotizaban entre 7 y 12 euros. Cabe resaltar la oferta de cebollas y ajos procedentes de Mens, Barizo y Seiruga, en Malpica.

Las siempre demandadas nabizas se despachaban entre 2 y 3 euros el manojo; la pieza de repollo, desde dos euros el kilo. Las judías, verdes, amarillas, redondas y planas iban entre 4 y 5 euros el kilo, y variedades de tomates entre 2 y 6 euros.

A su vez, los huevos camperos, siempre con gran demanda, iban entre 5 y 6,5 euros. Los botes de miel, a 10 y 12 euros; y variedades de quesos artesano desde 8 a 12 euros, y por kilo a 9 a 10 euros.

Puesto de quesos en el ferial carballés M. Negreira

Muy buen ambiente en la feria de Cee, con 60 puestos ambulantes, según fuentes municipales, en una cita influenciada por la romería de A Barca de Muxía. Mucha gente de visita y buena cantidad constante de peregrinos de la ruta Muxía-Fisterra, además de excursiones.

El comercio local funcionaba por la vuelta al cole, además de la hostelería, a la vez que la plaza de abastos.