Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Una nueva aplicación en línea agilizará el programa de visitas externas a Sogama 

La empres pública quiere así agilizar los trámites y da un paso más en su apuesta por la innovación

Redacción Carballo
15/09/2026 21:02
Programa de visitas a Sogama 
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Sogama acaba de poner en marcha una aplicación en línea para que los colectivos interesados puedan reservar su visita al complejo medioambiental de Cerceda con un solo click, además de subir la documentación necesaria y recibir avisos y confirmaciones. 

La empresa pública quiere así agilizar toda la tramitación necesaria para acceder a una infraestructura industrial de grandes dimensiones en las que, dadas sus especiales características, rige una normativa de prevención de riesgos muy rigurosa. 

Bajo el lema “Unha experiencia, moitas aprendizaxes”, Sogama da un paso más en su firme apuesta por la innovación, pretendiendo ofrecer una visión única de la gestión sostenible de los residuos urbanos en Galicia a través de un programa en el que prima la máxima transparencia y el diálogo abierto con sus grupos de interés. 

Con carácter previo a la solicitud de visita, los interesados podrán informarse en la página web de la socidad https://www.sogama.gal/visitas. 

Por las instalaciones de Sogama pasaron cerca de 91.000 visitantes de muy diferentes perfiles y con distintos intereses, los que calificaron mayoritariamente esta experiencia como altamente instructiva, didáctica y enriquecedora.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Exaltación de productos saludables en una jornada en Carballo

Nueva degustación de pescado de Laxe en la Praza do Concello de Carballo, el jueves 17 de septiembre
redacción carballo
El ideal gallego

Una nueva aplicación en línea agilizará el programa de visitas externas a Sogama
redacción carballo
Pablo Zentolo, fundador e deseñador de ReiZentolo

Pablo Zentolo: “Eu candidátome para deseñar unha carroza da Festa da Pataca”
A. Pérez Cavolo
Jornada estival en la playa de Malpica

Casa 47 oferta seis viviendas de alquiler asequible en Malpica
redacción carballo