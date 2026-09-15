Una nueva aplicación en línea agilizará el programa de visitas externas a Sogama 

Programa de visitas a Sogama IG

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, Sogama acaba de poner en marcha una aplicación en línea para que los colectivos interesados puedan reservar su visita al complejo medioambiental de Cerceda con un solo click, además de subir la documentación necesaria y recibir avisos y confirmaciones.

La empresa pública quiere así agilizar toda la tramitación necesaria para acceder a una infraestructura industrial de grandes dimensiones en las que, dadas sus especiales características, rige una normativa de prevención de riesgos muy rigurosa.

Bajo el lema “Unha experiencia, moitas aprendizaxes”, Sogama da un paso más en su firme apuesta por la innovación, pretendiendo ofrecer una visión única de la gestión sostenible de los residuos urbanos en Galicia a través de un programa en el que prima la máxima transparencia y el diálogo abierto con sus grupos de interés.

Con carácter previo a la solicitud de visita, los interesados podrán informarse en la página web de la socidad https://www.sogama.gal/visitas.

Por las instalaciones de Sogama pasaron cerca de 91.000 visitantes de muy diferentes perfiles y con distintos intereses, los que calificaron mayoritariamente esta experiencia como altamente instructiva, didáctica y enriquecedora.