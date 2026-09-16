Las camisetas de 'ReiZentolo' se venderán a 15 euros en la Festa da Pataca de Coristanco 

‘Rei Zentolo’ diseñó la camiseta oficial de la XLIV Festa da Pataca de Coristanco Cedida

Las camisetas diseñadas por la marca 'ReiZentolo' para la XLIV Festa da Pataca de Coristanco, una de las novedades de esta edición, estarán a la venta los dos días de la fiesta, el 19 y el 20 de septiembre, por un precio de 15 euros. Los asistentes a la celebración podrán llevarse así la prenda creada específicamente para esta fiesta por la marca gallega.

La propuesta nace con la intención de convertir uno de los grandes símbolos de Coristanco en una pieza que va más allá del 'merchandising' habitual de la fiesta. El diseño sitúa la "pataca" como absoluta protagonista y rinde homenaje, con una estética gráfica de inspiración tradicional, al trabajo agrícola que está detrás de un producto estrechamente ligado a la historia, a la economía y a la identidad del municipio.

Con el lema "Coristanco, chega á pataca", la ilustración incorpora elementos vinculados al cultivo y a la recogida tradicional, acompañados del mensaje "Cultivo artesanal – colleita a man". El resultado combina el carácter contemporáneo de Rei Zentolo con la esencia rural y pataquera de Coristanco.

Esta colaboración forma parte de la apuesta de la Festa da Pataca por renovar la imagen de la celebración sin perder sus raíces, llevando la identidad de la fiesta a nuevos formatos y creando elementos que puedan permanecer como recuerdo de esta edición, tal como indican desde el Concello.

El alcalde, Juan Carlos García Pose, destacó que “con esta acción, Coristanco volve reivindicar así a súa pataca non só como produto gastronómico, senón tamén como patrimonio, cultura e sinal de identidade”. Mientras tanto, en la localidad ya está todo listo para la celebración del fin de semana.