Íntegro ampliará su centro de recursos con tres nuevas aulas de  atención específica 

Imagen del centro de recursos de Íntegro, en Nantón Cedida

Íntegro, la asociación de personas con diversidad funcional, dará un nuevo paso en la mejora de sus instalaciones con la ampliación del centro de recursos, en Nantón (Cabana). Este proyecto permitirá disponer de más espacios para la atención a los usuarios y mejorar las condiciones de trabajo del equipo profesional.

La primera fase de las obras comenzará en el último trimestre del año e incluye la construcción de tres nuevas aulas de atención específica, destinadas al trabajo individualizado y en pequeños grupos con los usuarios del centro ocupacional. Además, se crearán vestuarios para los profesionales de la entidad.

Esta actuación no solo permitirá una atención más personalizada sino que también contribuirá a mejorar el confort y las condiciones del equipo profesional que desarrolla su labor a diario.

El proyecto está financiado por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta, en el marco de las subvenciones par programas de interés general para fines sociales. La obra constituye la primera de las dos fases previstas para la ampliación del centro de recursos.

En total, el proyecto está previsto que se complete a lo largo de 2027, dotando al centro de unas instalaciones más amplias, funcionales y preparadas para sus usuarios.