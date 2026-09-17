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Bergantiños

Malpica adjudica por más de 204.000 euros la mejora de la carretera de Brión a O Castro, en Leiloio

La actuación forma parte del POS+ del año pasado

Redacción Carballo
17/09/2026 23:19
Brion
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El Concello de Malpica ha adjudicado la obra de mejora y ensanchamiento de la carretera que comunica Brión con O Castro, en la parroquia de Leiloio. Los trabajos, por importe de 204.225,20 euros (IVA incluido) los hará la empresa Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L. Se trata de una actuación del POS+2025 de la Diputación.

El objetivo de esta actuación es mejorar las condiciones del vial, tanto en su trazado y ancho como en lo relativo a la seguridad y comodidad de la circulación.

El plazo de ejecución es de seis meses a partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo. Desde el Concello destacan la importancia de continuar destinando recursos a la mejora de infraestructuras viarias de las parroquias, especialmente en el rural, para garantizar unas buenas condiciones de seguridad y accesibilidad.

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