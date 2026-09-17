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Diario de Ferrol

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Bergantiños

'O mar empeza aquí', a nova campaña de Malpica para a protección do seu litoral

Procederán á marcaxe de alcantarillas e sumidoiros de augas pluviais con mensaxes ambientais visibles

Redacción Carballo
17/09/2026 21:49
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A praia urbana de Malpica
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O Concello de Malpica de Bergantiños, a través da Concellería de Medio Ambiente, presenta unha nova iniciativa para reforzar a protección do litoral: o proxecto 'O mar empeza empeza aquí'. Trátase dunha campaña que pretende facer visible a relación directa entre o que sucede nas rúas e a conservación do medio mariño. 

A iniciativa nace cunha idea "tan sinxela como contundente: o mar non comeza nas nosas rúas", explican dende o Concello. Por este motivo, procederán á marcaxe de alcantarillas e sumidoiros de augas pluviais con mensaxes ambientais visibles que recorden á veciñanza e visitantes que os residuos abandonados na vía pública poden ser arrastrados pola choiva a través da rede de drenaxe e acabar chegando aos cursos de auga, ás praias e finalmente ao océano. 

Rodrigo Mato,  concelleiro de Medio Ambiente, afirma que deben actuar canto antes. "Queremos previr, educar e facer que cada persoa sexa consciente de que as súas decisións teñen consecuencias sobre o noso litoral". 

A campaña poderá estenderse tamén a accións educativas, redes sociais, campañas de limpeza, actividades escolares e outros materiais de sensibilización ambiental. 

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