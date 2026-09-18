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Bergantiños

Coristanco se prepara para recibir a miles de visitantes

Los establecimientos de hostelería también se sumarán a la Festa da Pataca con servicios especiales

Redacción Carballo
18/09/2026 13:02
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Coristanco afronta el fin de semana de la Festa da Pataca preparado para recibir a miles de personas. La celebración volverá a concentrar buena parte de su actividad en el núcleo urbano, donde gastronomía, juegos, artesanía y propuestas vinculadas al campo convivirán durante las dos jornadas. 

El reconocimiento como Festa de Interese Turístico de Galicia refuerza la proyección de una cita que, además de atraer visitantes, sirve de escaparate para la patata de Coristanco y para la actividad agraria ligada al municipio. La organización cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, la Diputación de A Coruña, Abanca y el Concello. 

La avenida de Erbecedo, la Travesía da Pataca y las calles próximas a la avenida de Fisterra concentrarán buena parte de las propuestas. En este entorno se distribuirán los juegos de temática agraria, exposiciones fotográficas, puestos de degustación, talleres gastronómicos, pulpeiras y espacios dedicados a la artesanía. Tampoco faltará la habitual exposición de maquinaria agrícola, otro de los puntos que cada año despierta el interés del público. 

Los establecimientos hosteleros de Coristanco volverán a implicarse durante todo el fin de semana con servicios especiales para atender el incremento de visitantes que acompaña a la Festa da Pataca. 

Tras meses de preparativos, el dispositivo para el fin de semana incluirá además un refuerzo de los servicios de seguridad y emergencias. 

Policía, Guardia Civil y Protección Civil participarán en un operativo destinado a responder al importante movimiento de personas y vehículos que generará la fiesta durante sus dos jornadas.

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