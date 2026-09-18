La Festa da Pataca cumple este fin de semana 44 ediciones celebrando el sabor de Coristanco

El concurso de tractores engalanados es uno de los grandes atractivos de la fiesta Raúl López

La patata volverá a reunir este fin de semana a Coristanco alrededor del producto que ha marcado durante generaciones la vida del municipio. La Festa da Pataca alcanza su 44 edición convertida en mucho más que una celebración gastronómica: es también el escaparate de una tradición agrícola estrechamente ligada a la economía, al paisaje y a la propia identidad del Verxel de Bergantiños.

Desde mañana sábado, dos jornadas de actividades volverán a poner el foco en la calidad de la patata de Coristanco y en quienes mantienen vivo su cultivo. Gastronomía, música y tradición se combinarán en una programación pensada para atraer a vecinos y visitantes y llenar de ambiente el municipio durante todo el fin de semana.

Con el reconocimiento de Festa de Interese Turístico de Galicia, la cita de este fin de semana afronta una nueva edición manteniendo la esencia con la que nació hace más de cuatro décadas: celebrar el producto más emblemático de Coristanco y el vínculo de todo un municipio con la tierra.

Sábado entre fogones y música

La Festa da Pataca echará a andar el sábado con una jornada en la que la gastronomía marcará buena parte del programa, acompañada por música, juegos y actividades para todas las edades.

La primera cita llegará a las 10.00 horas con la apertura del Museo das Gaseosas de Galicia, que podrá visitarse libremente hasta las 14.00 en la calle Charrúa, en San Roque.

A las 12.00 horas comenzarán en la calle Muíño los juegos tradicionales y un obradoiro de elaboración de patatas, antes de que a las 13.00 tenga lugar la inauguración oficial y abra la zona gastronómica anexa al consistorio.

A partir de ahí, los fogones tomarán el protagonismo de la Festa da Pataca. Daniel Toro ofrecerá un ‘showcooking’ a las 13.30 y, una hora después, habrá una degustación gratuita de ‘Pan aliñá’.

La música tradicional llegará a las 15.00 con una foliada protagonizada por agrupaciones de Coristanco, mientras que Matracala ofrecerá a las 16.00 un ‘showcooking’ pensado para el público infantil.

La tarde continuará a las 17.00 con pruebas y un circuito de obstáculos para los más pequeños y con la presentación de las creaciones del concurso de figuras con patatas. Los ganadores se conocerán a las 18.30 y, media hora después, comenzará el concurso ‘A Pataca quente’.

A las 19.30, el edificio multiusos acogerá el concierto organizado por la Coral Polifónica Santa Cecilia, acompañada por Jacinto y sus acordeones, las Pandereteiras de Cances y la Coral Brisas do Mar de Camariñas.

La gastronomía volverá a escena a las 20.30 con el concurso de elaboración de tortillas y continuará una hora después con la tradicional sardiñada en la plaza. Los participantes recibirán una pulsera que permitirá repetir ración hasta cinco veces.

La sucesión de propuestas permitirá así que la actividad se mantenga prácticamente de forma ininterrumpida desde la mañana hasta la noche, cuando llegará el humor de Leti da Taberna, con ‘Enredada’ (22.00 horas), antes de que Gramola Yé Yé cierre el sábado a partir de las 23.00 con un recorrido musical por los grandes éxitos de las décadas de los 60 y 70.

La variedad marcará así el primer día de la Festa da Pataca, con un programa que se prolongará durante trece horas y que servirá de antesala a un domingo en el que la pataca de Coristanco vivirá su día grande.

Pregón con Xosé Regueira

La Festa da Pataca vivirá el domingo su jornada central con Xosé Regueira como encargado de pronunciar el pregón de la 44 edición. El vicepresidente de la Diputación de A Coruña y responsable provincial de Turismo asumirá este año una de las citas más destacadas de una mañana en la que regresarán también algunas de las imágenes más características de la celebración.

La actividad comenzará a las 10.00 horas con la apertura del Museo das Gaseosas de Galicia, que ofrecerá visitas libres hasta las 14.00 en la calle Charrúa, en San Roque. A esa misma hora empezarán a concentrarse en la Rúa da Pataca los tractores engalanados, una de las tradiciones más singulares y esperadas de la fiesta.

La música comenzará a sonar a las 11.30 horas de la mano de Latexo Percusión, coincidiendo con el inicio del desfile de los tractores. Las creaciones volverán así a recorrer Coristanco después del trabajo realizado durante los días previos para transformar los vehículos agrícolas en grandes composiciones decorativas.

Enrique Tasende y Juan Carlos García flanqueando a Mónica y a Carmela del área de Cultura, durante la presentación del programa M.F.R.

El programa continuará a las 12.30 horas con la misa de campaña en el parque municipal. A partir de las 13.00 llegará el pregón de Regueira, muy vinculado a la promoción turística y económica de la comarca y de la provincia.

Tras su intervención tendrá lugar la presentación del evento y se abrirá la zona gastronómica, devolviendo a la patata el protagonismo también en los fogones. La mañana incluirá además la entrega de la ‘Pataca de Ouro’, otro de los momentos señalados de la jornada.

La música acompañará este tramo central de la celebración con la orquesta Bravú, dentro de un domingo que celebrará a lo grande la calidad de la patata de Coristanco.

El público, jurado por primera vez

La Festa da Pataca introduce este año un cambio importante en uno de sus actos más característicos. Los ganadores del Concurso de Tractores Engalanados dejarán de estar en manos de un jurado profesional y serán los propios asistentes quienes decidan con sus votos qué creaciones merecen los premios. La elección se realizará mediante códigos QR.

Cada tractor participante dispondrá de uno propio y el público únicamente tendrá que escanear el correspondiente a su propuesta favorita. Una empresa especializada se encargará de garantizar la transparencia del sistema y cada teléfono podrá emitir un único voto.

Alrededor de una decena de creaciones participarán este año en un certamen en el que tendrán una presencia destacada las entidades culturales del municipio y al que se incorporarán también nuevos colectivos. El concurso mantiene así el trabajo artesanal y el ingenio que caracterizan a unas composiciones que cada año transforman los vehículos agrícolas para convertirlos en uno de los grandes atractivos de la fiesta.

También cambia el momento de la entrega de premios, que se adelantará y tendrá lugar media hora antes de la Xincana de Tractores. La prueba volverá a poner a examen la habilidad de los participantes al volante y su destreza en el manejo de las máquinas.

Otra de las novedades de esta 44 edición podrá llevarse puesta. La Festa da Pataca contará con una camiseta conmemorativa diseñada por ReiZentolo, la firma gallega que ha convertido la retranca y la cultura popular en dos de sus principales señas de identidad. El diseño parte precisamente de la relación de los coristanqueses con su producto más emblemático.

La programación del domingo tendrá todavía más frentes abiertos. ‘Concertasso na Horta’, con Brais das Hortas, pondrá la música a una tarde en la que regresarán también juegos tradicionales como el baile da pataca, el trueiro y el tira da corda en el parque municipal.

A ellos se sumarán los circuitos de obstáculos para público infantil y adulto, antes de que los tractores vuelvan a reclamar la atención con la entrega de premios por elección popular y la posterior xincana. Una tarde concebida para que el público no se limite a contemplar la Festa da Pataca, sino que pueda participar directamente en buena parte de sus propuestas.