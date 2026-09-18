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Bergantiños

Malpica aprueba el POS+ Adicional con el voto a favor del gobierno y la abstención de la oposición

Luz verde a siete actuaciones de mejora viaria y seguridad, con una inversión que ronda los 340.000 euros 

Redacción Carballo
18/09/2026 21:39
También se llevará a cabo la instalación de pasos de peatones elevados en Leiloio, Buño y Seixas.
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La corporación de Malpica aprobó en el pleno extraordinario celebrado el jueves la segunda fase del POS+ Adicional 2026, de la Diputación. Con seis votos a favor del grupo de gobierno del PP y siete abstenciones de la oposición (PSOE, BNG y AIM) se dio luz verde a siete actuaciones de mejora viaria y seguridad, con una inversión que asciende a 338.813 euros y que permitirá actuar en diferentes núcleos de las parroquias de Buño, Leiloio, Cerqueda y Cambre. 

Las obras previstas son la mejora de la capa de rodadura en varias zonas: en la parroquia de Buño, en las calles Mouróns y Forno Novo (126.903,11 euros), en el vial de Buño al cementerio, con 30.170,83 euros y en el núcleo de Xaviña (39.846,79 euros); en el vial de A Feira Nova, en Leiloio, por importe de 30.095,48 euros; en el camino de acceso al  núcleo de A Lagoa, en Cerqueda, por importe de 34.840,46 euros; en el vial al núcleo de Bicerrán, en Cambre (37.068,27 euros), y en el acceso a viviendas en  Cerqueda, con 39.888,06 euros. También se llevará a cabo la instalación de pasos de peatones elevados en Leiloio, Buño y Seixas.

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, destacó que esta inversión responde a una de las principales prioridades del Concello: mantener y mejorar las comunicaciones entre los núcleos y garantizar unas vías más seguras y en mejores condiciones. “Estamos a falar de actuacións moi necesarias, que afectan directamente á vida diaria das persoas que viven nestes lugares e que utilizan estas estradas para desprazarse aos seus traballos, aos centros educativos, aos servizos ou ás súas vivendas”, explicó Parga.

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