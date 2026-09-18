Ponteceso destina el POS+ Adicional íntegro a mejorar varias infraestructuras del municipio

Sesión plenaria celebrada en Ponteceso Cedida

La corporación de Ponteceso se reunió el jueves en sesión plenaria para abordar varios asuntos, entre los que destaca la aprobación del POS+ Adicional de la Diputación, cuyo importe íntegro (500.000 euros) se destina a realizar mejoras en varias infraestructuras municipales.

Entre las obras previstas figuran la humanización del núcleo de Anllóns, con una inversión de 253.445,04 euros, y la mejora de la seguridad viaria y de pistas en los lugares de Tella, Corme Aldea y Pazos, dotada con 221.862,38 euros.

Se trata de actuaciones prioritarias para el gobierno local y que, según explicó el alcalde, José Manuel Mato, "responden a demandas que a veciñanza leva tempo trasladando ao Concello e forman parte do compromiso do goberno local de seguir mellorando as infraestructuras en todo o municipio".

La sesión incluyó también la aprobación de la cuenta general y autorizó el convenio del Festiletras, por el cual el Concello continúa apoyando la celebración de este evento cultural.

El portavoz de APIN, José Manuel Pose, no pudo asistir al pleno, pero trasladó la opinión de su grupo a través de las redes sociales. En relación a las Festiletras, dijo no entender "o porque desta intromisión do Concello e Deputación na organización da Festiletras durante medio día", señalando que sería preferible que subvencionases el evento.

Por otro lado, la portavoz del BNG, Fátima Rodríguez Gonzálvez, abordó varios asuntos a través de un comunicado. Por un lado, indicó que el alcalde se vio obligado en el pleno a reconocer que las obras del aparcamiento de la iglesia de Cores están sin concluir, a pesar de que "tiñan unha duración prevista de dous meses e deron comezo en decembro de 2024".

Por otro lado, la concejala mostró discos horarios de estacionamiento con la imagen corporativa del Concello, asegurando que "xa estaban no despacho do alcalde hai máis dun ano" y preguntó si se entregarán "na campaña electoral". Se refirió, asimismo, al servicio de madrugadores en la escuela de Corme, afirmando que "se realmente existise un compromiso real, o servizo xa estaría ofertado dende o curso pasado".

El BNG considera que "todo isto forma parte dunha descarada estratexia electoralista pagada con cartos públicos e afastada das necesidades realis dos vecinos".