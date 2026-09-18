Una cosecha de gran calidad

Los productores coristanqueses destacan la calidad de su patata Cedida

La Festa da Pataca llega en plena recogida de la cosecha en Coristanco. Una campaña que los productores valoran especialmente por la calidad del tubérculo, favorecida por las condiciones meteorológicas de los últimos meses, aunque la producción no alcance este año los volúmenes de otras temporadas.

El verano seco y las altas temperaturas redujeron la humedad y, con ella, la incidencia de hongos en las plantaciones. El resultado, según apuntan los cosecheros, es una patata especialmente sana y de elevada calidad, aunque la producción no alcance este año los mayores volúmenes de otras campañas.

La campaña también está dejando una progresiva revalorización del producto. Actualmente, los precios se sitúan entre 1 y 1,70 euros el kilo, después de unos primeros meses en los que la patata local tuvo que competir con producto procedente de Egipto y, posteriormente, de Cartagena y La Rioja.

Ahora, con la cosecha de Coristanco ya en el mercado, el producto local gana presencia y desplaza progresivamente al llegado de fuera. La patata se comercializa en plataformas y áreas comerciales, tiendas de barrio y ferias de la comarca, además de mediante la venta directa de los propios productores, algunos de los cuales trabajan también con pedidos y entregas al consumidor.