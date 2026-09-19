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Bergantiños

La Xunta licitará este año las obras para la construcción de la senda peatonal de Corme

El presupuesto de las actuaciones previstas supera los 560.000 euros 

Redacción Carballo
19/09/2026 19:29
La conselleria de Vivenda anunció las obras en su visita a Corme
La conselleria de Vivenda anunció las obras en su visita a Corme
Moncho Fuentes
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La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, destacó este sábado que la nueva senda entre Corme Aldea Aldea y Corme Porto, en Ponteceso, permitirá seguir avanzando en la mejora de la seguridad vial, favoreciendo desplazamientos más seguros y saludables para los vecinos. 

Indicó, además, que se trata de una demanda del Concello para mejorar la conexión en esa zona. La conselleira recordó que la Xunta ya ejecutó una senda peatonal en la AC-424 en O Couto, y otra en Pazos, fruto de un convenio con el Concello. La nueva vía cuenta con un presupuesto de 563.055 euros y cuenta con la cofinanciación de los fondos FEDER. 

El proyecto se publicará el lunes en el Diario Oficial de Galicia y las obras se licitarán antes de finalizar el año, tal como indican desde la Xunta. El plazo de ejecución es de 9 meses. La senda tiene una longitud de 900 metros. 

Además de la senda, se prevé realizar las canalizaciones y servicios necesarios, incluyendo un prisma para futuras redes de telecomunicaciones. Así, las obras quedan preparadas para nuevos servicios y evitar que haya que levantarlas en el futuro. 

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