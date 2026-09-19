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Bergantiños

Laxe busca al nuevo millonario, agraciado con casi 1,2 millones en la Bonoloto

El premio fue entregado en Casa López y es el más cuantioso hasta la fecha

Redacción Carballo
19/09/2026 19:06
Matilde Fraguela, con el cartel del premio
Matilde Fraguela, con el cartel del premio
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En Laxe buscan al afortunado en el sorteo de la Bonoloto, que ha conseguido 1.187.584 euros. El despacho de loterías Casa López, que regenta Matilde Fraguela López en la villa marinera, fue el encargado de entregar el premio, con un único acertante de la primera categoría, y de momento se desconoce quien ha sido el agraciado. 

La combinación ganadora está formada por los números 1, 3, 5, 9, 18 y 45; el número complementario es el 46 y el reintegro el 6. Matilde Fraguela se mostró muy satisfecha por este nuevo premio, el tercero del mismo sorteo y el más cuantioso hasta la fecha. “A xente ven preguntando si se sabe quen foi o afortunado, pero por agora nada”, manifestaba ayer a media tarde. 

Aunque lo más probable es que sea alguien del pueblo o de la zona, también existe la posibilidad de que el agraciado sea algún turista que todavía queda en la localidad o alguien de paso. “Tamén pode ser que aínda non se enterase de que sea o gañador”, manifestó Matilde Fraguela, aunque considera que esta posibilidad es poco probable, ya que al ser un pueblo pequeño esta noticia ha corrido como la pólvora. 

Los agraciados en sorteos anteriores siempre se dieron a conocer, recuerda la vendedora, que también ha repartido la suerte en la Lotería de la Navidad en dos ocasiones.

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