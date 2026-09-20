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Bergantiños

Food Trucks denuncian irregularidades en el Festiletras de O Couto

Afirman que les prometieron que solo acudirían seis o siete puestos, pero finalmente eran 16, lo que perjudicó a los asistentes 

Redacción Carballo
20/09/2026 20:48
Una de las actividades del Festiletras
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Las empresas titulares de los puestos de comida, fook trucks, que acudieron al Festiletras de O Couto (Ponteceso), denuncian “graves incumprimentos” e irregularidades en la gestión del evento y critican que no hayan atendido a sus reclamaciones. 

Según explican los afectados, el director del festival les comunicó que acudirían entre seis y siete puestos de comida y con  exclusividad de productos, lo que provocó que muchos se animasen a acudir. Sin embargo, afirman que se aceptaron 26 gastronetas, cobrando entre 350 y 550 euros para reservar la plaza (que se pagaron mediante Bizum), aunque finalmente acudieron 16.

 Los participantes consideran “anómalo” este proceder, y critican que tampoco se respetó la exclusividad, con varios puestos iguales y competidores, de ahí que las ventas fuesen muy inferiores a las previstas. También afirman que les prometieron alojamiento y solo recibieron “uns colchóns no chan”. Además, piden explicaciones sobre el destino del dinero anticipado por los participantes. Consideran que se trata de una situación grave, puesto que la entidad organizadora recibe ayudas públicas para la realización de este festival. 

Los afectados afirman que intentaron contactar con el responsable del festival, sin éxito, por lo que contactaron con la Fundación Pondal y el Concello. Reclaman la devolución del dinero para las empresas que no acudieron, una compensación para las que sí lo hicieron y explicaciones sobre los incumplimientos del acuerdo. En caso de que no reciban respuesta alguna anuncian que acudirán a las instituciones pertinentes. 

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