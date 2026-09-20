La I Regata Coventina Renovables reunió a 270 palista en el lago de As Encrobas

En la competición participaron deportistas de categorìas inferiores Cedida

El lago de As Encrobas acogió el pasado sábado su primer evento deportivo con motivo de la disputa de la I Regata Conventina Renovables.

La competición, organizada por la Federación Gallega de Piragüismo, en colaboración con el Concello de Cerceda, reunió a alrededor de 270 palistas de categorías base hasta cadetes. En la misma participaron tanto en la modalidad de kayaks como de canoas, clubes procedentes de toda Galicia.

En la entrega de premios a los ganadores participaron el alcald de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García, y el concejal de Deportes, Óscar Golán.