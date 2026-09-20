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Bergantiños

La I Regata Coventina Renovables reunió a 270 palista en el lago de As Encrobas

La prueba de categorías base fue organizada por la Federación Gallega de Piragüismo

Redacción Carballo
20/09/2026 16:53
En la competición participaron deportistas de categorìas inferiores
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El lago de As Encrobas acogió el pasado sábado su primer evento deportivo con motivo de la disputa de la I Regata Conventina Renovables.

La competición, organizada por la Federación Gallega de Piragüismo, en colaboración con el Concello de Cerceda, reunió a alrededor de 270 palistas de categorías base hasta cadetes. En la misma participaron tanto en la modalidad de kayaks como de canoas, clubes procedentes de toda Galicia.

En la entrega de premios a los ganadores participaron el alcald de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García, y el concejal de Deportes, Óscar Golán.

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