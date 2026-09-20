Los productos de otoño llegan a las ferias, con 'fabas' a 12 euros el kilo en Paiosaco

Puesto en la feria de Paiosaco este domingo MN

Tercer domingo de mes, y como es habitual, feria en la localidad de Paiosaco, en A Laracha. Aunque este ferial no suele ser muy destacado, si lo fue este domingo, con mucho ambiente desde primera hora y unas temperaturas muy altas para la época, que más bien parecía el mes de agosto.

Los productos de otoño ya empiezan a asomar por los mercados, y los puestos de fabas destacaban en el recinto. Las asturianas cotizaban entre los 10 y los 12 euros, mientras que las redondas eran entre 5 y 6. Las que estaban "en vaina" se vendían algo más baratas, a unos 5 euros.

También había abundantes castañas, entre 2 y 5 euros; nueces entre 5 y 6; higos, entre 2 y 3; pexegos y uvas, de 1,5 a 3 euros. Las patatas volvieron a ser muy cotizadas, entre 1 y 1,70 euros, mientras que las finas se despachaban a 2.

Las nabizas empiezan a llegar a las ferias, entre 1,5 y 3 euros el manojo; mientra que los repollos se vendían a 2 euros el kilo. Los tomates oscilaban entre 2 y 5; los pimientos morrones, entre 2 y 4; mientras que las judías se mantenían entre 4 y 5 euros.

Amplia oferta de quesos, de 7 a 12 euros la pieza, y por kilo, a 10 euros; huevos camperos entre 5 y 6 euros y botes de miel, entre 10 y 12. También se apreciaban otros productos menos habituales como maracuyá, a 10 euros el kilo.

Feria de Cee este domingo CC

Este tercer domingo de mes también hubo feria en Baio (Zas), algo floja, con una veintena de puestos ambulantes. La hostelería, sin embargo, tenía más ambiente, para disfrutar de este domingo típicamente veraniego.

En Cee, por su parte, cerca de 70 puestos se contabilizaban este domingo en el Recheo, con mucho ambiente desde primeras horas, favorecido por las agradables temperaturas. La hostelería también presentaba un ambiente inmejorable, sobre todo en las terrazas.

Varias excursiones de Madrid contribuían a animar el ambiente, al igual que muchos peregrinos que llegaban a la localidad. Visitas al mercadillo, al mercado o al Museo Fernando Blanco entre los principales atractivos.