Portos invertirá 240.000 euros en la construcción de una nave para almacenamiento de aparejos para los marineros de Laxe

Natalia Botana y Francisco Charlín, durante la reunión Cedida

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, invertirá casi 240.000 euros en la construcción de una nave para almacenamiento de aparejos de los profesionales que operan en el puerto de Laxe. Así lo anunció la presidenta del ente público, Natalia Botana, en una reunión con el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, en la que dio cuenta de los avances en el proyecto.

Botana informó al regidor municipal de que Portos de Galicia ha recibido el proyecto de la obra que prevé sacar a licitación próximamente, una vez recibidos todos los permisos urbanísticos. De este modo, el ente público mejorará las condiciones de trabajo de los marineros de Laxe y reforzará la ordenación del suelo al delimitar el espacio para almacenaje de aparejos en condiciones de seguridad e integración en el entorno.

La nave proyectada tendrá una superficie de 400 metros cuadrados que se situará en el espacio ocupado actualmente por los cubículos de aparejos, al lado de la báscula y la caseta existentes en el muelle. En su interior albergará 8 habitáculos de 29 metros cuadrados y 8 de casi 19. Cada uno de los 16 cubículos tendrá acceso independiente.

Los trabajos previstos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses una vez iniciadas las obras. Además de la cimentación y construcción de la nueva estructura, incluirán la adaptación de las canalizaciones de pluviales y la reposición de los pavimentos en la zona necesaria.

Durante el encuentro, la presidenta de Portos y el alcalde de Laxe evaluaron también la propuesta del Ayuntamiento para instalar unos aseos de uso público en dominio público portuario. Botana confirmó que el ente público facilitará su instalación en la zona del puerto de integración puerto-ciudad, para evitar interferencias con la actividad portuaria.