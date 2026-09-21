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Bergantiños

Publicado en el DOG el trazado de la senda peatonal que unirá Corme Aldea y Corme Porto

El objetivo es licitar la obra este mismo año

Redacción Carballo
21/09/2026 20:30
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La conselleira visitó la zona el pasado sábado
Cedida
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes el proyecto de trazado de la senda peatonal segura que conectará Corme Aldea con Corme Porto, en Ponteceso. Ahora, los servicios técnicos de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas trabajan en la supervisión del proyecto de construcción para poder licitar las obras este mismo año.

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y la conselleira, María Martínez Allegue, visitaron el pasado sábado este tramo de la AC-424, junto a la directora de la Axencia de Infraestruturas, María Deza.

Martínez Allegue destacó que la nueva senda permitirá seguir avanzando en la mejora de la seguridad viaria y favorecerá desplazamientos más seguros para los vecinos. 

Por su parte, el alcalde agradeció a Allegue y Deza su disposición para hacer realidad una actuación “moi demandada pola veciñanza”. “O noso compromiso con Corme e con Corme aldea é total e de feito anunciaremos, nos vindeiros días, outros proxectos nestas mesmas zonas que demandaron os veciños”, apuntó el regidor.

La nueva senda se conectará mediante un tramo acondicionado junto a la carretera autonómica AC-424. La actuación, entre los puntos quilométricos 6+665 y 7+356, contempla la construcción de una senda de 685 metros de longitud, con una inversión aproximada de  565.000 euros. 

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