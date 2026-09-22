Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

A parroquia cabanesa de Canduas volve encherse de música este domingo

Agrupacións e artistas daranse cita na Casa de Cultura para disfrutar dunha tarde musical

Redacción Carballo
22/09/2026 18:54
Actuación musical o pasado ano en Cabana
Actuación musical o pasado ano en Cabana
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A parroquia de Canduas volverá encherse de música o vindeiro domingo 27 de setembro co II Festival Canduas é Música. A Casa de Cultura acollerá, a partir das 18:00 horas, esta cita aberta ao público, que reunirá diversas agrupacións e artistas nunha tarde pensada para os amantes da música e a celebración.

O cartel está composto por Manolo Souto, As Avelaíñas, Vento da Barra, Estraperlistas de Santa Comba, a Coral San Martín de Canduas, Os Garuleiros e Jacinto Paredes e os Seus Acordeóns, que ofrecerán un variado programa durante a tarde dominical. 

O festival está organizado pola Coral San Martín de Canduas e conta coa colaboración do Concello de Cabana de Bergantiños e da Comisión de Festas de Canduas. Con esta nova edición, a iniciativa afianza a súa presenza no calendario cultural do municipio grazas á implicación dos colectivos da parroquia.

Dende o Concello destacan o papel do tecido asociativo na dinamización cultural de Cabana, así como a importancia de iniciativas coma esta, que achegan a música en directo ás parroquias e fomentan a participación veciñal. Así mesmo, animan á veciñanza a achegarse a Canduas para gozar dunha tarde de música e convivencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Carles Sans, de El Tricicle, estará en el FIOT de Carballo

La Rúa dos Contos abre el programa del FIOT en Carballo, con más de 40 espectáculos en un mes
redacción carballo
Vista del almacén de Patatas Prado en Coristanco

Pesar en Coristanco por la muerte de Miguel Ángel Prado, gerente de Patatas Prado
Manuel Froxán Rial
O xuízo celébrase o vindeiro xoves, día 9 de abril, na Audiencia Provincial da Coruña

Afectados estafados por un exagente de banca de Laxe aceptan el pago de indemnización por la entidad bancaria
Europa Press
Actuación musical o pasado ano en Cabana

A parroquia cabanesa de Canduas volve encherse de música este domingo
redacción carballo