Afectados estafados por un exagente de banca de Laxe aceptan el pago de indemnización por la entidad bancaria 

Audiencia Provincial de A Coruña EC

Afectados estafados por un exagente de banca de Laxe ( han aceptado el pago de una indemnización por parte de la entidad bancaria, en una nueva sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, que proseguirá este miércoles.

En concreto, ha sido con un acuerdo entre algunos afectados por el que se les pagarán cuantías que van desde los 3.000 hasta los 36.000 euros. Esto en un juicio en el que ya se había concretado en el mes de marzo la responsabilidad penal y en el que en esta jornada se avanzó en los acuerdos para una responsabilidad civil.

En esta jornada, se ha ratificado un acuerdo con algunas de las víctimas por el que se pagará una cuantía total de más de 90.000 euros. Para este miércoles, está fijada una nueva sesión para llegar a acuerdos sobre un posible de pago de indemnizaciones, además de la lectura de conclusiones.

Condena de dos años de cárcel

En concreto, el exagente está acusado de organizar una red de irregularidades bancarias entre los años 2006 y 2014 para estafar 3,7 millones de euros.

El hombre, en una sesión del juicio previa a la de esta jornada, aceptó dos años y ocho meses de prisión. La responsabilidad civil se fijará en las sesiones del juicio fijadas para estos días. Esto después de "haber reconocido el procesado expresamente el contenido íntegro" de la petición de la acusación en estos términos, según ha expuesto la representante del Ministerio Público.

Por el delito continuado de falsedad documental se le impone una pena de 11 meses de prisión y por estafa agravada y continuada, 21 meses de cárcel. Además, deberá pagar sendas multas de 450 euros.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado aprovechó el trato "personalizado y cordial" para establecer vínculos de confianza con sus clientes, muchos de ellos personas de avanzada edad con escasa cultura financiera.

Esta relación cercana le permitió crear una "banca paralela" ajena a cualquier control de la entidad bancaria oficial, en la que manipulaba las libretas de ahorro mecanografiando saldos ficticios, se apropiaba de efectivo que no llegaba a contabilizar, retiraba dinero de las cuentas falsificando firmas y suscribía seguros, préstamos y otro tipo de productos financieros a nombre de sus clientes. En concreto, la cuantía investigada asciende a 3.715.130,64 euros, que se repartirían en 2.916.388,25 euros sustraídos de fondos de 151 clientes y otros 798.742,39 euros obtenidos a través de 61 préstamos.