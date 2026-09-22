El BNG insiste en reclamar a la Xunta una reforma integral del  CEIP Canosa-Rus de Coristanco

BNG de Coristanco junto al diputado Oscar Insua Cedida

El diputado nacionalista Oscar Insua acaba de presentar en el Parlamento gallego varias iniciativas reclamando a la Xunta la reforma integral del CEIP Canosa-Rus de Coristanco. Se trata de una demanda que el BNG ya ha realizado en años pasados, con peticiones ante la Consellería de Educación y con diversas acciones institucionales, tanto a nivel municipal

como en Santiago.

Oscar Insua y el portavoz del BNG de Coristanco, Enrique Serra, se reunieron este lunes con Vanesa Tasende, miembro de la ANPA, y Xosé Abelenda, integrante del Consello Escolar para conocer de primera mano las necesidades del centro.

Los nacionalistas señalan que el colegio presenta numerosas deficiencias estructurales, con el tejado, canalones y ventanas antiguas, además de problemas para optimizar la energía de la calefacción. Además, señalan que hay humedad y hasta goteras cuando llueve. Añaden que el año pasado se desprendió parte del techo de un aula "debido a las malas condiciones que presentaba" y que este lunes se podía ver algún elemento del parque infantil precintado, como el tobogán, "un síntoma claro de que deben renovarse los elementos del mismo".

"Pasaron xa dous anos dende que se puxo en coñecemento da cnsellería as deficiencias existente neste colexio", señala Enrique Serra. "Presentamos unha moción que foi aprobada por unanimidade no pleno municipal; nin o Concello nin a Xunta gobernados polo PP fixeron nada, o único prometer e prometer, pero o alumnado non quere promesas, quere que se fagan as reformas necesarias, e este centro de ensino precisa dunha reforma integral", añade.

El BNG recuerda que a raíz de sus reivindicaciones durante los últimos años el CEIP Canosa-Rus logró para este curso mejoras con respecto al pasado, en cuanto a profesorado destinado a atender al alumnado con necesidades educativas especiales.