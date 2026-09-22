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Bergantiños

El Melga de Ponteceso adquiere nuevas piezas con más de un siglo de antigüedad

Este verano solo estuvo abierto los fines de semana y festivos por falta de personal 

Redacción Carballo
22/09/2026 18:36
La colección de fotografías históricas del Deportivo donadas el Melga
La colección de fotografías históricas del Deportivo donadas al Melga
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El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) ubicado en Ponteceso ha finalizado las visitas guiadas de la etapa estival, con casi 600 personas en 16 jornadas. Aunque las más numerosas llegaron de Galicia, también eran de otros puntos de España y extranjeros. 

El director del museo, Ricardo Pérez y Verdes, aprovechó la temporada para continuar adquiriendo piezas en diferentes lugares de la geografía española y en Portugal que ahora exhibirá en las vitrinas del centro. Se trata de objetos de lo más variado, desde peonzas, reclamos, mazas de gimnasia, recortables de indios y vaqueros, coches de papel, pelotas de goma, mancuernas, juego de argollas, trompo gigante, perinolas portuguesas, suecas y japonesas. 

Entre los más destacados se encuentra un trineo de madera e hierro de hielo alemán de los años 1950 (Viana do Castelo-Portugal), un juego de raquetas con sus volantes japonesas y sus y un juego de madera ‘cribbage’ de los años 1920 (Valença do Minho). En total ha adquirido medio centenar de nuevas piezas antiguas y modernas. 

También destacan las donaciones que han tenido durante el verano: dos juegos de autómatas de madera (1950) realizados por el médico compostelano J. Picallo y donados por sus hijas Paz, Ana y Eva; una colección de 20 fotografías de las alineaciones del Real Club Deportivo de A Coruña (1906-1960), un saco de boxeo de techo y sus guantes del 1940, dos combas antiguas y varios balones medicinales de diferentes pesos de 1960, del abogado coruñés Germán Rodríguez Conchado. 

El profesor de Bellas Artes Ignacio Pérez González donó dos peonzas y un juego de raquetas con volantes japoneses. Pérez y Verdes agradece todas las piezas donadas, que califica de “excepcionales”.

Por otra parte, en el balance de la etapa estival que realiza el director del museo concluye que ha sido "seguramente, mejorable”. Aclara que el motivo de esta conclusión se debe a que en los tres últimos años han tenido que reducir de forma considerable los horarios debido a la falta de personal en el centro cultural, cuando están a punto de cumplir los 13 años de su apertura. 

Este verano solo han podido abrir los fines de semana y los festivos por este motivo, a pesar de que recibieron numerosas peticiones y llamadas para visitar las instalaciones. 

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